前瞻5期再進化 新增「淨零建築」全面迎戰2050碳排

當前瞻基礎建設進入第5期，內政部近日在部務會報中表示，這一輪特別預算屬連續性計畫，對地方政府的建設推動至關重要，立法院已完成三讀通過，接下來將儘速展開執行。

整體計畫聚焦「提升道路與水環境品質」、「防災建設補強」，並因應氣候變遷與2050淨零排放目標，新增「淨零建築轉型發展」項目，朝永續城市邁進。

內政部指出，這次報告的草案中，包含人本環境改善、道路品質提升、雨污水處理、防汛排水、以及公有危險建物耐震補強等多項工作。

第5期特別預算總金額達64.99億元，涵蓋延續性案件約400案與新核定286案，預計今年內全數執行完畢。未來也會啟動「提升道路品質計畫」解凍作業，加快補助程序，督導各縣市加速趕辦。

在人本交通環境方面，自2017年起中央已投入約483億元補助經費，協助地方新闢人行道、改善路口通行與鋪面品質，推動近3,000件工程，營造更友善安全的步行環境。這次計畫執行結束後，將由「永續提升人行安全計畫」接續，延續以人為本的核心理念，進一步降低道路事故與傷亡。

水環境方面，內政部也強調，「全國水環境改善計畫」與「縣市管河川及排水改善計畫」執行至今已投入228.54億元，完成454件工程。本期將編列33.99億元，辦理99件延續案與105件新案，重點在新建與更新雨水下水道、滯洪池及抽水站等設施，減輕水患與乾旱風險，並維護河川生態。

針對老舊危險公有建物耐震補強，中央則持續與地方合作，至今已核定3,149件工程，總經費135.48億元，其中拆除重建案達215棟，顯示中央在公共安全上的積極作為。

因應國家2050淨零目標，第5期也新增「淨零建築轉型發展計畫」，首波投入2,800萬元經費，將進行相關法規檢討、政策宣導與說明會，協助國內建築逐步轉型為低碳、節能並具再生能源發電能力的綠色建築。