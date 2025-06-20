「就業服務法」修法半年未實施　陳菁徽籲勞動部速上路

立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽表示，立法院於去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，以及70至79歲、罹患二期以上癌症者，可免除巴氏量表評估、直接聘僱外籍看護，然而修法至今已逾半年，總統令早已發布，實施細則卻遲未公布，引發社會關注與不滿。

立法委員陳菁徽指出，政策原意在於簡化高齡與重症家庭聘用外籍看護的流程，減少舟車勞頓與醫療資源耗費，卻因行政延宕，讓無數家庭苦等超過6個月，雖然勞動部長洪申翰近日受訪時表示，預計新制度將於七月底上路，但細節仍不明朗，讓民眾感到無所適從。

「到底跨部會之間協調了什麼？移工招募機制如何調整？勞動部年初曾表示，將與移工母國協商引進人力，請問協商進展為何？是否已有結果？」立委陳菁徽質疑政府作業進度，並要求勞動部說明所謂「雙軌制」的內容與實施方式。

立委陳菁徽強調，「就業服務法」修正案原意為簡化申請程序，讓需要照護的家庭能更快獲得協助，然而，至今簡化的流程為何、相關書面作業如何改變，勞動部始終未對外清楚交代。她呼籲勞動部應儘速完成預告作業，公開相關配套措施，避免政策再度跳票。

立委陳菁徽強調，政府應正視基層的急迫需求，盡快給予長者家庭與癌症病友家庭喘息空間，讓制度真正落實到民眾的生活中。