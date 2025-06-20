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國泰世華 FOMC 會後市場展望：維持利率不變 明年降息空間減少

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰世華針對美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望，維持利率不變，點陣圖透露2026年降息空間減少。

這次FOMC會議傳遞重要訊息：

這次政策利率不變，維持4.25-4.50%區間。

美聯準會(Fed)會議中表示經濟前景不確定性減弱，但仍處於高檔。

點陣圖中位數維持年內2碼預期，不過明(2026)年降息預期縮窄至1碼。這次為關稅上路後的首次經濟預測更新，在關稅不確定性影響下，預期未來景氣、就業市場均有進一步走弱的可能, 通膨仍有升溫的風險。

Fed主席鮑爾表示，不宜過度解讀點陣圖，在關稅談判結果不確性影響下，未來點陣圖再位移的可能性仍大。如Fed推估明年降息1碼，但利率期貨則預期有3碼的降息空間；另一方面，鮑爾明年5月卸任後，市場預期將有更鴿派的人選，引導市場對明年的降息預期。

根據這次會議結果，展望今年降息空間及幅度：

在關稅的實質影響明朗前，預期美聯準會(Fed)將延續觀望政策態度。若經濟成長進一步放緩、失業率開始升高，將有望於9月、12月啟動降息。

期貨市場預期今年仍有1-2碼的降息可能，視未來總經環境變化，乃至於關稅對通膨的實際影響而定。據FedWatch預估9月降息機率約為65%。

後續對總經、股、債、匯市表現的影響：

總經：目前美國總經仍舊穩健，失業率維持低檔， 5月的CPI增速亦低於市場預期。然而，著中東衝突帶動國際油價走高，以及90天關稅暫緩期到達後，仍為下半年的通膨不確定性因素。若美國經濟成長受上述因素影響而有所放緩，屆時Fed將有啟動降息的壓力。

股市：美中貿易戰緩和後，帶動近期美股回升，但本益比也來到相對高位，短線不宜追高。所幸，預期企業獲利於今、明年將持續成長，以及未來減稅法案的利多有助改善公司基本面，美股長線仍不看淡。操作上，考量關稅不確定性，以及評價面偏高的因素，應採定期定額方式分散布局。

債市：Fed維持觀望政策立場，並且下半年美國公債到期量大形成的供給面壓力，均將支撐美債利率延續高檔情勢，預期10年債利率維持在4-4.5%的上緣盤整。布債想法上，可縮短持有天期以降低利率風險；而有鑑於Fed降息步伐緩慢，債市報酬以穩定息收為主。

匯市：美元指數今年呈現貶勢，市場「疑美論」尚未消除下，預期美元將延續弱盤格局。展望未來匯率走勢，短期將聚焦在對等關稅、半導體關稅談判結果；中長期仍回歸美國貨幣政策的動向。

降息 關稅 Fed

延伸閱讀

Fed偏鷹派仍不降息 關稅可能造成通膨壓力是主要考量點

Fed下一步決策 跟著關稅走

鮑爾談話偏鷹後美元走高 投資人關注以色列和伊朗衝突

稱美國經濟持穩 聯準會仍維持利率不降息

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