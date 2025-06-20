台幣強升 銀行搶推高利優存

政府成立主權基金的專法目前仍在跨部會研議，財源部分是否動用外匯存底及動用方式成為外界關注焦點，中央銀行總裁楊金龍昨說，需要外匯就去市場買，如果外匯市場買不夠，直接跟央行買也是一種方式；另一種方式可比照央行委外投資經營模式，但現在連專法都沒有，講這些都還言之過早。

2025-06-20 01:07