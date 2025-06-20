房市指標都緩降…楊金龍：9月是否鬆綁房市管制 看2條件

中央銀行昨舉行理監事會議，選擇性信用管制沒有鬆綁也無加碼。央行總裁楊金龍表示，目前不動產貸款集中度還是偏高，房價還在漲，這是央行決定持續選擇性信用管制原因；央行也擔心，降息可能導致房市重新升溫。至於下半年管制措施是否鬆綁？楊金龍說，要看不動產放款集中度及房價是否有所改善，九月理監事會議時會再檢討。

政府祭出一連串打炒房措施讓房市交易趨緩，住展雜誌調查，五月北台灣預售案量腰斬至僅四百多億元，創近兩年新低。針對央行未鬆綁管制措施，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房市目前仍在央行「留校察看」名單中，短期內難見寬鬆訊號；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則說，這將使銀行放款趨於保守，對首購族與交屋族形成壓力，反觀無貸款壓力的現金買方則更具議價優勢。

央行去年八月道德勸說銀行，自主控管未來一年的不動產貸款總量，期間從去年第四季至今年第四季，並於去年九月祭出第七波選擇性信用管制。央行表示，實施以來已見成效，包括民眾看漲房價預期心理趨緩、房市交易降溫、房價漲勢減緩、房貸年增率趨緩、不動產貸款占總放款比率趨降。

但楊金龍認為信用資源還是過度偏向房地產，房價居高不下，甚至仍在緩慢成長中，這是央行維持目前選擇性信用管制強度的原因。

楊金龍表示，房市各項指標都在緩降，「若房市指標一直往下走，我們（央行）再打第八波也不好」。至於下半年房貸管制是否有修正的可能？楊金龍說，會檢視所有房地產相關數據後再檢討。