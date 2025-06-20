楊金龍談主權基金財源 外匯存底須有償撥用

中央銀行總裁楊金龍昨（19）日強調，外匯存底若作為主權基金資金來源之一，必須「有償撥用」，「有償」包括兩種方式，一是由主權基金在市場上購買美元，二是由央行委託主權基金的投資機構進行操作，但需設定報酬率。

他強調：「這是有償，不是免費撥用。若市場美元流動性吃緊，主權基金也可選擇向央行直接購買美元。」

賴清德總統在520就職周年演說時，宣布政府將成立主權基金，傳出外匯存底可能成為主權基金的財源之一。楊金龍昨天釋出審慎立場，他強調，央行在管理外匯存底上，核心原則是維持市場穩定與外匯安全，確保在各種國際金融波動中有足夠的應變能力。主權基金若要動用外匯存底，除須符合「有償原則」，更要確保不影響央行本身的外匯安全底線。

楊金龍也透露央行過去曾將部分外匯存底交由海外機構代操，但因績效未達預期，目前委外比重已大幅下降至不到5%。他指出，當初委外操作主要為訓練人員與蒐集海外市場資訊，但後來因報酬表現不如預期，逐步降低委外比重，改由央行內部進行。

對於未來央行是否會擴大委外比例或撥用特定金額支援主權基金，楊金龍表示，主權基金的設置必須有明確法律依據。