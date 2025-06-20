以伊衝突升溫 府院緊盯油價、物價、股市

中東情勢緊張，賴清德總統在18日例行性國安高層會議中，指示國安團隊及行政部門掌握相關情勢發展；行政院長卓榮泰昨（19）日在院會上指示部會密切關注油價、民生物價及股市波動，並確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

賴總統昨日也在例行軍事會談中表示，鑒於近期國際地緣政治與中東地區情勢緊張，連帶引發全球安全的連鎖挑戰，他請國安團隊自第一時間持續彙報最新情資，並掌握相關情勢發展。

賴總統表示，為確保印太安全穩定不受到破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，他請國防部及國安團隊從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力。

賴總統說，面對中東局勢可能導致國際原物料和能源價格波動，以及全球供應鏈及航運出現變數，他責成行政團隊密切關注對我國經濟潛在影響，提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，並持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。