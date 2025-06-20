經部推演台美談判 汽車關稅減讓 影響可控

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台美關稅談判恐觸及調降進口汽車關稅，經濟部產業發展署長邱求慧昨（19）日表示，根據美英談判協定模式，只牽涉美英兩國間關稅，不適用國際貿易組織（WTO）最惠國待遇原則，台美談判希望比照美英談判協議架構，如最後確定涉及汽車關稅減讓，也只適用美國進口車，評估對我國汽車產業影響可控。

邱求慧表示，美國進口車比重不高，雖然調降關稅對產業會有衝擊，但美國車對台灣消費者來講，市場接受度僅限一定範圍，即便降低關稅使特斯拉售價降低，還是比國內電動車價格高，美國進口車調降關稅對產業影響評估是在可控範圍內。

台灣汽車目前課徵高達17.5%關稅，貨物稅則依車型再課25％到30％。經濟部已表態支持調降汽車貨物稅，現可能面臨台美談判調降汽車關稅。

邱求慧說明，貨物稅減免已取得朝野共識，現在主要和美國正在關稅談判階段，待關稅談判結果出爐，搭配貨物稅減免措施，降低對廠商衝擊。

邱求慧表示，與美國談判重點主要是關稅，貨物稅並非台美談判重點，在談判過程中若沒有觸碰到貨物稅議題，等到台美關稅談完之後，國內仍會討論、進行貨物稅調整。

儘管經濟部擬爭取台美關稅談判後關稅僅兩國適用，不必適用最惠國待遇。不過，所謂僅從美國進口汽車降關稅，不是指美國品牌車，而是指所有在美國設有產線的汽車品牌，都可受惠。

關稅 貨物稅 美國

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