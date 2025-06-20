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央行利率連五凍 楊金龍看台幣：升值預期應可消除

經濟日報／ 記者陳美君任珮云／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

針對新台幣匯率強勁升值，中央銀行總裁楊金龍昨（19）日表示，下半年美國對等關稅不確定性消除，加上上半年提前拉貨，導致下半年經濟成長趨緩、出口降溫，以及進出口商和外資聽從央行的行政指導下，市場對新台幣升值的預期應可消除。

中央銀行昨日舉行理監事會，決議貼放利率「連五凍」，符合市場預期，對今年經濟成長率的預估值維持前一季的3.05%、順利保「3」，並下修今年消費者物價指數年增率至1.81%。由於新台幣匯率5月上演「暴力升值」戲碼，外界關心央行是否考慮降息抑制新台幣升勢，楊金龍明確表態，「目前沒有這樣的構想」。

貨幣政策基調方面，楊金龍指出，目前「比以前緊一些」，但就目前的經濟金融情勢而言是合適的水準。

楊金龍曾說，通膨率降至1.5%以下，才會考慮降息，昨天則表示，如果經濟成長非常不好、通膨也一直掉下去，確實比較有降息的條件，但「目前為止沒看到這情況」。

楊金龍分析，台美都在今年下半年面對較大的不確定性，正如聯準會主席鮑爾所說，美國對等關稅政策不明確，如果全球經濟受到衝擊，台灣在今年下半年甚至明年都會受到很大影響。不過，假設通膨下滑、經濟成長不好，央行在考慮是否降息時，也會將房市景氣納入考量，央行必須非常確定，即使降息，央行也可透過房市管制、專案金檢等措施有效控制房市，不讓房市炒作風氣因降息死灰復燃。

央行指出，今年上半年國外廠商因應美國關稅政策提前拉貨，出口及民間投資均大幅成長、民間消費續增，上半年經濟成長增至5.49%；但下半年美國關稅政策不確定性仍高，全球景氣展望保守、國外廠商已提前拉貨及比較基期已高，出口及民間投資成長動能轉弱，央行對今年下半年的經濟成長預估值降至0.78%。

以色列與伊朗衝突加劇，市場避險情緒升溫，新台幣匯率昨天貶值7.9分，收29.621元，連三貶，總成交量為17.93億美元。

降息 新台幣 央行

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