央行會降息抑制新台幣匯率升勢嗎？楊金龍這麼說

中央銀行19日舉行理監事會，決議貼放利率「連五凍」，符合市場預期，對今年經濟成長率的預估值維持前一季的3.05%、順利保「3」，並下修今年消費者物價指數年增率至1.81%；新台幣匯率5月上演「暴力升值」戲碼，央行未來是否考慮降息抑制新台幣升勢，楊金龍明確表態，「目前沒有這樣的構想」。

展望下半年，央行貨幣政策將持續關注五大風險，包括美國關稅政策後續發展、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險、地緣政治衝突及極端氣候等不確定性對國內經濟金融情勢的影響。

在貨幣政策基調方面，楊金龍指出，目前「比以前緊一些」，但就目前的經濟金融情勢而言是是合適的水準。

楊金龍曾說，通膨率降至1.5%以下，才會考慮降息，今天則表示，如果經濟成長非常不好、通膨也一直掉下去，確實比較有降息的條件，但「目前為止沒看到這情況」。

楊金龍分析，台美都在今年下半年面對較大的不確定性，正如聯準會（Fed）主席鮑爾所說，美國對等關稅政策不明確，如果全球經濟受到衝擊，台灣在今年下半年甚至明年都會受到很大影響；假設通膨下滑、經濟成長不好，央行在考慮是否降息時，也會將房市景氣納入考量，央行必須非常確定，即使降息，央行也可透過房市管制、專案金檢等措施有效控制房市，不讓房市炒作風氣因降息死灰復燃。

對於今年新台幣匯率強勢升值，楊金龍強調，今年下半年，美國對等關稅不確定性消除，加上經濟成長趨緩導致出口降溫，以及進出口商和外資聽從央行的行政指導下，市場對新台幣匯率的升值預期應可消除。楊金龍也數度喊話，媒體報導對匯率影響很大、猶如在平靜水池裡投入一顆石頭、在水面上泛起漣漪，進而導致市場出現羊群效應。

以色列與伊朗衝突加劇，市場避險情緒升溫，新台幣匯率今天貶值7.9分，收29.621元，連三貶，總成交量為17.93億美元。

楊金龍表示，就一段期間而言，匯率升貶對企業在不同期間造成之外幣兌換損益應可部分互抵；一般產業上市櫃公司在2015~2021年有外幣兌換損失，2022~2024年有外幣兌換利益，近十年合計利益達3,582億元，以此推算，2015~2021年合計，一般產業上市櫃公司的營業利益大於外幣兌換損失。

央行指出，今年上半年受惠AI等新興科技應用需求強勁、國外廠商因應美國關稅政策提前拉貨，出口及民間投資均大幅成長、民間消費續增，上半年經濟成長增至5.49%；但下半年美國關稅政策不確定性仍高，全球景氣展望保守、國外廠商已提前拉貨及比較基期已高，出口及民間投資成長動能轉弱，央行對今年下半年的經濟成長預估值降至0.78%。