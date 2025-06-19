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大摩：中國大陸電動車三大投資主題旺 按讚這兩家台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「亞太半導體透視」產業報告中指出，中國大陸的電動車市場成長快速，帶來長期的三大投資機會。在相關供應鏈中，二家台廠脫穎而出，獲得大摩青睞，即世芯-KY（3661）及瑞昱（2379），均為「優於大盤」評級。

大摩指出，中國大陸的電動車市場為全球最大，且成長速度也是全球第一。大摩評估大陸電動車在地化過程，從中發掘出三大投資領域，即功率分離元件、先進駕駛輔助系統（ADAS）、微控制器（MCU）。

大摩指出，三大趨勢將改寫全球汽車半導體供應鏈，有助於大中華半導體公司成長超過競爭者。第一個趨勢是，大陸消費了全球電動車產量的56%，估計電動車滲透率將從2024年的28%上升到2030年的42%。

第二個趨勢是，中國大陸電動車OEM廠會在更短的時間推出新車款，對當地汽車半導體供應商來說是新的商機。第三，除了ADAS系統單晶片（SoC）之外，大多數的汽車半導體零組件都是採用成熟製程，因此受到的供應限制就比較少。

大摩認為，ADAS SoC的年均複合成長率（CAGR）最高，將嘉惠SoC廠、特殊應用IC（ASIC）及邊緣晶片（包括照像機、雷達、光學雷達等）。大摩看好三家廠商，其中只有世芯-KY一家台廠，重申「優於大盤」評級及目標價3,988元。

大摩還看好車用乙太網路領域的瑞昱，而且評級從「劣於大盤」連升兩級到「優於大盤」，目標價從475元大幅調高到650元。大摩預期，瑞昱將受惠於車用乙太網路快速成長、毛利率維持高檔、未來推出新產品等利多。

電動車 大摩

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