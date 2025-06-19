面對國際市場逆風 專家黃舒衛：央行利率決策大棋、兩大關鍵左右

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，關稅議題、大減稅的財政擴張措施，再加上中東烽火再起，牽動油價、航運等敏感神經，以致美國通膨預期高居不下，影響所及。

不過，黃舒衛指出，就業、經濟成長狀況恐在下半年出現斷崖式修正，經濟環境的不確定性、停滯性通膨的疑慮，再加上今年7月9日的美國對等性關稅將重新啟動，使各國央行決策態度保守，貨幣政策調整空間極其有限。

黃舒衛認為，美國聯準會不但暫緩降息步調，也進一步壓縮市場對降息的預判幅度，而台灣央行正面受到銳不可擋的新台幣升值所壓迫，背後又要避免淪為美國匯率操縱的黑名單，因此兩大關鍵左右下，讓央行19日的利率決策更為慎重。

黃舒衛指出，台灣在2022年全球降息循環中，不但沒有參與，還數度降準，市場資金的價量都受到約束，現在確實有降息的本錢來紓解廠商匯損壓力的需求，但礙於降息，難免又恐造成新一波資產價格膨脹的風險，而且央行也得預留未來刺激經濟的工具，因此目前選擇利率不動、不調存準率做為因應，應為允當。