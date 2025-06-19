快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

面對國際市場逆風 專家黃舒衛：央行利率決策大棋、兩大關鍵左右

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
圖為台北市中央銀行大樓。報系資料照／記者許正宏攝影
圖為台北市中央銀行大樓。報系資料照／記者許正宏攝影

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，關稅議題、大減稅的財政擴張措施，再加上中東烽火再起，牽動油價、航運等敏感神經，以致美國通膨預期高居不下，影響所及。

不過，黃舒衛指出，就業、經濟成長狀況恐在下半年出現斷崖式修正，經濟環境的不確定性、停滯性通膨的疑慮，再加上今年7月9日的美國對等性關稅將重新啟動，使各國央行決策態度保守，貨幣政策調整空間極其有限。

黃舒衛認為，美國聯準會不但暫緩降息步調，也進一步壓縮市場對降息的預判幅度，而台灣央行正面受到銳不可擋的新台幣升值所壓迫，背後又要避免淪為美國匯率操縱的黑名單，因此兩大關鍵左右下，讓央行19日的利率決策更為慎重。

黃舒衛指出，台灣在2022年全球降息循環中，不但沒有參與，還數度降準，市場資金的價量都受到約束，現在確實有降息的本錢來紓解廠商匯損壓力的需求，但礙於降息，難免又恐造成新一波資產價格膨脹的風險，而且央行也得預留未來刺激經濟的工具，因此目前選擇利率不動、不調存準率做為因應，應為允當。

央行

延伸閱讀

上市櫃和碩、微星爭插旗桃園 專家揭「3原因」龜山廠房成兵家必爭地

NBA／綠衫軍懷特交易價值飆升！專家：需「超越貝恩」報價

Fed決策／利率連四凍 仍暗示今年降息兩次 但點狀圖透露這些訊號

稱美國經濟持穩 聯準會仍維持利率不降息

相關新聞

連5凍！央行宣布貼放利率維持不變 經濟成長率估維持3.05%

中央銀行今日召開理監事會，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年我國通膨率可望降至2%以下，以及預期國內經濟溫和成長，惟全球經...

央行理監事會／貼放利率按兵不動 央行：將關注「5大經濟變數」

中央銀行19日決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%；未來將密切關注...

關稅、貨物稅若降國產車會被打趴？經濟部產發署這樣說

面對台美關稅談判中汽車關稅、貨物稅議題，經濟部產業發展署署長邱求慧表示，即便未來僅針對美系車進行關稅調降，整體對國內汽車...

央行未鬆綁打炒房措施 房仲：買氣回溫難、現金客吃香

中央銀行今日召開第二季理監事會，決議維持利率不變，並未鬆綁現行房市信用管制措施。對此房仲業者普遍認為，央行此舉反映對通膨...

面對國際市場逆風 專家黃舒衛：央行利率決策大棋、兩大關鍵左右

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，關稅議題、大減稅的財政擴張措施，再加上中東烽火再起，牽動油價、航運等敏感神經...

IBM調查：全球CEO最棘手兩件事 供應鏈績效、關鍵人才招募與留任

IBM 今（2025）日發布今年2月至4月進行的年度執行長（CEO）調查結果顯示，全球CEO認為目前最棘手的兩道經營難題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。