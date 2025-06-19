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大魯閣擬處分台中新時代、新竹湳雅 專注海外發展

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

大魯閣（1432）19日發布公告，擬處分公司台中、新竹兩商場經營權利，董事會決議通過授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。

大魯閣表示，基於公司未來營運發展，同時考量海外市場發展及對海外子公司營運資金挹注，擬處分所持有之台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，審計委員會及董事會授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。

待雙方合作共識確認並完成買賣協議簽署後，大魯閣將依規定辦理公告申報。

大魯閣日前指出，展望今年，大魯閣將集中發展美國運動休閒市場，並在亞利桑那州、加州、德州等地積極拓展場館，預計開設三至四家大型場館，進一步提升營收動能。

在美國市場，大魯閣已於今年3月在德州休士頓的Katy商場開設首家棒壘球打擊中心，營業面積超過500坪，結合了棒壘球打擊、投球訓練、AI互動打擊等多項設施。

今年，大魯閣計畫在亞利桑那州、加州和德州開設更多新店其中，亞利桑那州鳳凰城Mesa店將於6月開業，Chandler店則預定在7月開幕，這些新店均為500坪以上的大型設施，期待將為公司帶來穩定營收動能。公司將繼續加強運動休閒業務的布局，並積極拓展新市場，為未來的營收增長奠定基礎。

大魯閣

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