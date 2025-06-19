中鋼7月及第3季盤價跌600至800元 盼第4季逆轉勝

中鋼（2002）19日召開7月及第3季盤價會議，相關鋼品每公噸跌600元至800元，與客戶休養生息度小月，期待第4季逆轉勝。

中鋼表示，總體經濟方面，美國關稅政策引發貿易緊縮並拖累經濟動能，各國關稅談判結果及後續發展具高度不確定性，終端市場觀望氣氛濃厚，OECD 將今年全球經濟成長率由3.1%下修至 2.9%。台灣方面，受關稅變數與匯率升值拖累，出口動能明顯趨緩，內需表現則相對穩健，主計總處將今年經濟成長率由3.14%下修至3.1%。

由於美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利美國鋼價止跌回穩，然向上動能因需求低迷而疲乏，歐洲鋼價隨淡季而下修，亞洲鋼品出口行情緩步走弱，短期鋼市進入調節期。鐵礦砂價格於每公噸95美元盤整，煉焦煤價格則下滑至約每公噸180美元。

新台幣匯率升值已影響台灣直接及間接外銷競爭力致需求承壓，出口產業面臨終端客戶訂單釋出緩慢，致使國內流通行情呈弱勢盤整態勢。

中鋼表示，全球鋼鐵市場呈現需求疲弱與政策干擾並行的格局，為適度協助下游客戶爭取訂單，針對七月份之月盤及第3季季盤產品盤價，以平低盤開出，並依各產業特性與客戶競爭環境不同，持續搭配多元方案，期許產業上下游攜手努力渡過國際大環境嚴峻挑戰。