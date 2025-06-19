快訊

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

央行第2季利率及房市管制維持 專家：房貸續卡關、買氣仍低潮

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

近期匯率強升、房貸卡關，不過中央銀行19日在第2季的理監事會議決議利率維持不變，連續五季凍漲，房市信用管制同樣維持不變，沒有加碼祭出第八波，也未鬆綁既有的管制政策，施政趨向保守以對，專家表示，意味著當前購屋族的申貸瓶頸還將持續一陣子。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，以伊戰火促使油價上漲，再添國際通膨隱憂，但國內的利率水準已來到近年高點；且美國降息較預期推延，預期下半年有機會啟動降息循環，屆時銀行利率恐上下震盪，因此央行第2季利率凍漲符合預期。

信用管制方面，張旭嵐表示，近一年來房市買氣明顯降溫，顯示政策頗有成效，讓央行並未加碼打炒房；然而現今的不動產放款集中度，仍維持在37%左右的相對高檔，最新公布的5月購屋貸款餘額及五大行庫新承做房貸金額，也雙雙較4月走揚，因此央行基於風險考量，也無法貿然鬆綁管制。

張旭嵐分析，由於央行政策不變，近期購屋族申貸卡關的問題，就還無法有效紓解，市場買氣也將持續受行庫緊縮銀彈影響而處於低潮，尤其公股行庫需優先配合新青安政策，對於一般房貸案件進案更保守，相較之下，不需承接新青安的民間銀行，核貸速度和條件有機會更具彈性。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，與利率、信用管制趨於穩定相比，匯率的變化恐怕是央行短期內更棘手的麻煩。

陳定中表示，近期新台幣強勢升值，兌美元匯率一度來到近三年新高，壽險業、出口商的匯損持續擴大，不僅為國內經濟展望增添變數，壽險業投資不動產的銀彈可能縮水，出口商是否撐得住，甚至出現可能出脫資產補破網動作，還要繼續觀察，因此匯率變化也牽動工商用不動產的後續發展。

張旭嵐表示，央行管制不鬆綁，銀行放款將保持收緊，受限於申貸不易，且新青安的利率優惠僅剩一年，即使是首購族，對房市也觀望卻步。

張旭嵐指出，由於政府對房市管制不放鬆，當前即將辦理貸款的新案交屋族更是急得跳腳，在不得不貸的情況下，因此購屋族面對相對低的貸款成數、相對高利率的方案也只能接受，接下來資金壓力恐比預期沉重；而不需貸款的現金族，可以好整以暇慢慢看屋，並掌握議價優勢，是打炒房管制下的最大贏家。

房市 央行

延伸閱讀

央行未鬆綁打炒房措施 房仲：買氣回溫難、現金客吃香

NBA／綠衫軍懷特交易價值飆升！專家：需「超越貝恩」報價

專家：陸須著重強化消費信心

大陸飯店提供「小熊貓叫醒服務」惹議 專家：仍有機會傷人

相關新聞

連5凍！央行宣布貼放利率維持不變 經濟成長率估維持3.05%

中央銀行今日召開理監事會，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年我國通膨率可望降至2%以下，以及預期國內經濟溫和成長，惟全球經...

央行理監事會／貼放利率按兵不動 央行：將關注「5大經濟變數」

中央銀行19日決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%；未來將密切關注...

關稅、貨物稅若降國產車會被打趴？經濟部產發署這樣說

面對台美關稅談判中汽車關稅、貨物稅議題，經濟部產業發展署署長邱求慧表示，即便未來僅針對美系車進行關稅調降，整體對國內汽車...

央行未鬆綁打炒房措施 房仲：買氣回溫難、現金客吃香

中央銀行今日召開第二季理監事會，決議維持利率不變，並未鬆綁現行房市信用管制措施。對此房仲業者普遍認為，央行此舉反映對通膨...

面對國際市場逆風 專家黃舒衛：央行利率決策大棋、兩大關鍵左右

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，關稅議題、大減稅的財政擴張措施，再加上中東烽火再起，牽動油價、航運等敏感神經...

IBM調查：全球CEO最棘手兩件事 供應鏈績效、關鍵人才招募與留任

IBM 今（2025）日發布今年2月至4月進行的年度執行長（CEO）調查結果顯示，全球CEO認為目前最棘手的兩道經營難題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。