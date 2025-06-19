IBM調查：全球CEO最棘手兩件事 供應鏈績效、關鍵人才招募與留任

IBM 今（2025）日發布今年2月至4月進行的年度執行長（CEO）調查結果顯示，全球CEO認為目前最棘手的兩道經營難題是「供應鏈績效」與「關鍵人才招募與留任」，分別從去年的第九、第十名，上升至今年的第一、二名，取代了近兩年的榜首「商業模式創新」與「環境永續」議題。

近四成的受訪CEO也表示，今年的首要工作任務是提升企業預測前景的準確性，超越了近兩年居於第一位的產品/服務創新及生產力/獲利能力；「預測力」成為新一代的企業競爭力。

在商業環境的不確定性不斷升高之際，台灣IBM 諮詢總經理林翰建議企業應積極善用自有數據，與發展逐漸成熟的創新科技如傳統AI與生成式AI、數位雙生、IoT、自動化技術等，保持企業轉型與創新動能；因為這些創新技術已經自證能夠幫助企業加速獲得更高的效率和生產力。同時市場紀錄也證明，在市場動盪與既有商業模式不斷被顛覆之時，仍繼續保持創新動能的企業，將更有能力抓住商機，勝出的機率大增。

IBM 諮詢負責電子製造業的資深顧問王喬對台灣電子製造業者提出五項發展建議：

1. 摒棄 AI FOMO (Fear of missing out) 焦慮，以投資回報能力為標準，規劃與建置「量少質精」的企業AI應用。

2. 建立健全有活力的數據環境作為深度應用AI與自動化的基礎。首先，做好數據治理的「下水道工程」；其次，建置智慧的雲端平台，打破數據孤島，讓所有數據無縫銜接，即時交互應用。更需要建立安全防禦體系，守護數據資產。

3. 加速核心應用的現代化，強化應用之間的無縫整合、敏捷性與回應速度。同時，擴大導入已逐漸成熟的創新科技如傳統AI與生成式AI、數位雙生、IoT、自動化技術等，持續優化流程，提升自動化水平與產線彈性。

4. 善用供應鏈金融提升資金靈活性，使關鍵供應商更快速取得資金，穩定生產與交付，強化整體供應網絡的反應速度與抗風險能力。

5. 採取靈活多元的人才策略，善用AI科技提升企業運作效率、強化雇主品牌。設計跨域養成與內部轉型路徑，培養兼具製造、數位與創新能力的實戰型人才，強化組織韌性。此外，建立外部合作與彈性人力配置機制，快速取得具行業符規、技術導入能力的人才，支援關鍵任務與持續轉型。