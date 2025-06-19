央行未鬆綁打炒房措施 房仲：買氣回溫難、現金客吃香

中央銀行今日召開第二季理監事會，決議維持利率不變，並未鬆綁現行房市信用管制措施。對此房仲業者普遍認為，央行此舉反映對通膨與金融穩定的審慎態度，短期內放款環境仍難寬鬆，對房市剛性需求與買氣回溫將形成壓力，唯現金買方相對有利。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國內利率已處高檔，升息空間有限，而美國雖延後啟動降息，全年仍可能進入降息循環，央行選擇維持利率穩定屬合理判斷。她指出，近一年來房市買氣已顯著降溫，顯示打炒房政策發揮成效，央行無須再加碼。但不動產放款集中度仍在高檔，購屋貸款餘額與新承作金額雙雙上揚，顯示風險尚存，在管制未鬆綁情況下，銀行放款仍趨保守，對首購族與即將交屋者構成壓力，反觀無貸款壓力的現金買方則具議價優勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則說，央行維持現狀主要基於兩大主因，一是多波信用管制與升息已讓房市明顯降溫；二是避免在經濟下行壓力下進一步打擊房市。自2020年以來，央行已祭出七次信用管制措施，同時升息六次並以及調升存準率二次，多次打房之下，已讓以往過熱房市冷卻不少，各行庫不動產貸款成長亦明顯趨降，因此讓央行已無需再對房市加強管制，他也說，而當前全球政經情勢多變，台灣出口導向經濟正面臨挑戰，央行選擇按兵不動有助穩定整體經濟預期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，相較於已經處於低檔穩定的房市，對央行來說匯市與經濟才是未來一季度的大挑戰，未對房市管控政策鬆手，並不意味放任不管，而是將房地產放在央行「留校察看」名單中，短期內恐怕難以指望。同時持續維持緊縮的態度也能預先為熱錢流入轉入股市，進而轉往房市的邏輯設下關卡，避免日後措手不及。

中信房屋研展室副理莊思敏則表示，面對不確定的國際經濟環境與房市觀望氛圍，央行決策屬於可預期的審慎作法。雖然近期看屋量微幅回升，但成交動能仍弱，關鍵在於買賣雙方價格預期落差大，加上銀行貸款條件未鬆動，使資金流動受限。她預期短期內政策將維持現狀，除非下半年景氣明顯惡化，否則鬆綁或降息可能性不高，並提醒民眾應審慎評估資金與需求，避免過度樂觀。