不鬆手！央行決議利率維持不變 專家：房貸卡關、房市將持續低潮

近期匯率強升、房貸卡關，不過中央銀行會在第2季的理監事會議央行決議利率維持不變，連續五季凍漲；房市信用管制同樣維持不變，沒有加碼祭出第八波，也未鬆綁既有的管制政策，施政趨向保守以對，也意味著當前購屋族的申貸瓶頸還將持續一陣子。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，以伊戰火促使油價上漲，再添國際通膨隱憂，但國內的利率水準已來到近年新高，升息空間不大；且美國降息雖較預期推延，但仍有可能在下半年啟動降息循環，與其讓利率上下震盪，央行更希望保持平穩，所以本季利率凍漲符合預期。

信用管制方面，近一年來房市買氣明顯降溫，顯示政策頗有成效，讓央行並未加碼打炒房；然而現今的不動產放款集中度，仍維持在37%左右的相對高檔，最新公布的5月購屋貸款餘額及五大行庫新承做房貸金額，也雙雙較上月走揚，因此央行基於風險考量，也無法貿然鬆綁管制。

由於政策不變，近期購屋族申貸卡關的問題，就還無法有效紓解，市場買氣也將持續受行庫緊縮銀彈影響處於低潮，尤其公股行庫須優先配合新青安政策，對於一般房貸案件進案更保守，相較之下，不須承接新青安的民間銀行，核貸速度和條件有機會更具彈性。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，與利率、信用管制趨於穩定相比，匯率的變化恐怕是央行短期內更棘手的麻煩。近期台幣強勢升值，兌美元匯率一度來到近3年新高，壽險業、出口商的匯損持續擴大，不僅為國內經濟展望增添變數，壽險業投資不動產的銀彈可能縮水，撐不住的出口商，也有可能出脫資產補破網，因此匯率變化也牽動工商用不動產的後續發展。

張旭嵐表示，央行管制不鬆綁，銀行放款將保持收束，受限於申貸不易，且新青安的利率優惠僅剩1年，即使是首購族，對房市也觀望卻步。即將辦理貸款的新案交屋族更是急得跳腳，在不得不貸的情況下，面對低成數、高利率的方案也只能接受，資金壓力比預期沉重；而不須貸款的現金族，可以好整以暇慢慢看屋，並掌握議價優勢，是打炒房管制下的最大贏家。