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央行連五凍！專家：避免房市硬著陸 再打恐動搖國本

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行19日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁針對房市之信用管制措施。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次央行再度按兵不動，符合市場各界預期，其中有二大主因，一是央行多波信用管制措施奏效，國內不分南北房市全數降溫；二是受國際局勢衝擊，國內經濟下行風險大增，不升息或未有其他信用管制措施，以免房市「硬著陸」傷及筋骨。

賴志昶指出，自2020年以來，央行已祭出七次信用管制措施，同時升息六次並以及調升存準率二次，多次打房之下，已讓以往過熱房市冷卻不少，各行庫不動產貸款成長亦明顯趨降，因此讓央行已無需再對房市加強管制。

此外，年初歷經股市波動、台幣升值，同時國際局勢前有烏俄戰爭餘波、後有中東戰火再起，種種跡象表明全球政經環境前景不明，也讓以出口為主力的台灣經濟不容樂觀，在此情況之下，主導新台幣匯率生殺大權的央行，先保持按兵不動態度，以免觸動台灣經濟敏感神經，進而衝擊通膨走勢及影響經濟成長率。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，此次央行仍是維持過去幾季基調，大發慈悲不加碼打房，除了不動產市場已被打入谷底，再打恐怕傷及筋骨、動搖國本，同時也因目前國際局勢面臨戰爭、關稅壁壘等變數，金融黑天鵝成群出現。

對央行而言，穩定經濟火車頭才是重中之重，因此此次央行順應國際局勢，大發慈悲未再強行加碼升息，但仍可觀察到此次央行未對房市管控政策鬆手，顯示目前雖說未明顯價格出現顯著修正的房市，仍在央行「留校察看」名單中，短期內恐怕難以指望。

針對預售屋市場，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰則表示，購置預售屋雖非即刻與銀行往來，但後續交屋之際的未來不確定性，以及整體房市信心不振，對於該市場的影響不小，這也是當前已聞建案供給弱，也見延推、停工窘境，買氣難以振作。

即使利率不變動可不致雪上加霜，卻仍是重症病房狀態，若9月較有降息可能性，對於今年房市的幫助為時已晚，且實際來說只要銀行在房貸業務上依然謹慎，央行也沒有放寬房市緊縮政策，降息半碼的助益上杯水車薪，許多銀行在利率與放貸條件上都高於央行公布許多，未來真有降息的話題效益重於實質，恐得觀察央行是否對於房市設限開始寬鬆，至明年再期待有無轉機。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔說明，明年還有政經因素有機會帶動房市開啟新局，可觀察打開房市僵局可能性，但也得留意繼續遞延冷氣團的機率，屆時價量雙降將有嚴重衝擊。

房市 央行 升息

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