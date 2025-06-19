連5凍！央行宣布貼放利率維持不變 經濟成長率估維持3.05%

中央銀行今日召開理監事會，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年我國通膨率可望降至2%以下，以及預期國內經濟溫和成長，惟全球經濟前景不確定性仍高，為審慎因應美國經貿政策等變化帶來之影響，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

至於新台幣匯率，原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行將密切關注美國關稅政策之後續發展、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

【中央社／台北19日電】

中央銀行今天舉行理監事會，決議利率不變、連5凍，符合市場預期，對今年經濟成長率預測維持3.05%，並下修消費者物價上漲率至1.81%。

美國聯準會、台灣央行接力舉行利率決策會議，儘管美國總統川普呼籲降息，美國聯準會決策官員認為仍須評估關稅對通膨帶來的衝擊，維持主要利率不變，且預測通膨攀升、經濟成長降溫。市場解讀聯準會此次決策態度偏鷹。

央行今天舉行理監事會，跟進聯準會利率按兵不動的腳步，決議利率連5凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

經濟預測方面，央行3月估2025年經濟成長率為3.05%，消費者物價指數（CPI）年增率為1.89%，今天發布最新經濟預測，經濟成長率看法維持不變，下修CPI年增率至1.81%，估核心CPI為1.69%。

房市方面，央行未再祭出新的管制措施，但也未鬆綁管制。