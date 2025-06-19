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央行理監事會／貼放利率按兵不動 央行：將關注「5大經濟變數」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行19日決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行19日決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。報系資料照／記者許正宏攝影

中央銀行19日決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%；未來將密切關注美國關稅政策之後續發展、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性，對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

央行強調，央行於上年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年（上年第4季至本年第4季）之不動產貸款總量，嗣於上年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢亦續減緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率上升。近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均續減緩，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）亦趨降至本年5月底之37.1%。

央行將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況，並配合辦理專案金檢，促使銀行積極落實央行之相關規範。同時，檢視央行選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行 台幣匯率

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