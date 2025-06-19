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央行理監事會／央行宣布貼放利率「連五凍」、今年經濟成長保3

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行第2季理監事會19日登場。報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行第2季理監事會19日登場。報系資料照／記者許正宏攝影

中央銀行第2季理監事會19日登場，一如市場預期，央行貼放利率「連五凍」、維持現行2%水準不變，房市管制按兵不動，今年經濟成長率預估值維持3.05%，CPI年增率下修為1.81%。

主計總處5月底預估，今年經濟成長率下修為3.1%，勉強保「3」；主計總處也下調今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，繼2022年至2024年通膨率連續三年超過2%的通膨警戒線之後，終於滑落至2%以下，且是近五年最低水準。

回顧今年第1季，央行對今年經濟成長率的預估值下修至3.05%，通膨預估值維持前一季的1.89%，央行今天下調今年通膨預估值為1.81%，經濟成長率維持3.05%不變。

金融圈主管分析，對於本季理監事會議，市場聚焦五大議題，包括新台幣匯率升勢、美國聯準會降息步調、美國關稅談判、今年下半年景氣與央行打炒房成效等。

經濟成長率 消費者物價指數 央行 CPI

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