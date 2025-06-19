快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

以阿衝突升溫 賴總統國安簡報指示充分掌握

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

有關以色列與伊朗衝突，外交部長林佳龍19日上午表示，賴清德總統、行政院長卓榮泰有召開會議，昨天國安高層會議也對此作出各種應變計畫。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握。

有關近期地緣政治及中東情勢變化，總統府發言人郭雅慧說明，賴總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。

郭雅慧提到，同時賴總統也請行政院持續關切國際原物料、能源油價、民生用品等相關物價維持穩定，確保民生物資供應無虞。面對地緣政治與國際情勢變化，我國政府對於相關狀況皆有全面掌握，並與各方友盟持續保持高度緊密聯繫，以維護我國國家利益，確保我國人安全無虞，請國人放心。

總統府發言人 國安 伊朗

延伸閱讀

以伊衝突升溫！賴總統指示：加強戒備 嚴密應處

總統府：馬英九赴中無須審查 言行社會自有公評

將國安簡報類比立院審預算 陳智菡嗆郭雅慧「混淆概念」

遭總統府嗆「柯可黃不可」 民眾黨不忍反擊：怕賴聽了不高興

相關新聞

談台海安全重要性 蕭美琴：台灣科技為全球設備提供動力

蕭美琴副總統日前接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪，有關台灣安全...

2024全球財富增長北美最靚 每天千人進百萬俱樂部

瑞銀最新發布的《2025年全球財富報告》指出，2024年全球財富年增4.6%，較前一年的4.2%再度攀升，呈現穩定上揚趨...

關稅、貨物稅若降國產車會被打趴？經濟部產發署這樣說

面對台美關稅談判中汽車關稅、貨物稅議題，經濟部產業發展署署長邱求慧表示，即便未來僅針對美系車進行關稅調降，整體對國內汽車...

影／中華經濟研究院興建院舍大樓開工 預定三年後啟用

中華經濟研究院興建院舍大樓統包工程開工動土典禮，上午在台北市北投新興公園南側院舍興建基地舉行，新院址預定三年後啟用。總統...

畢業生看過來！經部啟動 AI 新秀培訓 免費且每月拿2-3萬元獎勵金

面對AI浪潮加速來襲，企業最需要的，不只是開發技術，而是能將AI真正落實於場域的應用人才。為協助百工百業導入AI、推動產...

中國進口啤酒 財長：7月9日前公告是否臨時課徵反傾銷稅

財政部長莊翠雲今天表示，預計在7月9日之前公告中國製啤酒反傾銷稅案初步調查結果，將根據調查結果確定是否臨時課徵反傾銷稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。