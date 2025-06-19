2024全球財富增長北美最靚 每天千人進百萬俱樂部

瑞銀最新發布的《2025年全球財富報告》指出，2024年全球財富年增4.6%，較前一年的4.2%再度攀升，呈現穩定上揚趨勢。報告除揭示總體財富增長外，也深入探討財富分布趨勢，特別是「日常百萬富翁」（Everyday Millionaires, EMILLIS）的迅速壯大，及美國各世代間的財富轉移現象，突顯當前財富格局的動態性。

2024年財富增長主要來自北美，貢獻超過11%，金融市場活絡與美元穩定為關鍵推力。相比之下，亞太地區與歐非中東地區增幅則分別不到3%與0.5%。北美成年人平均財富高達59.3萬美元，居全球之首，其次為大洋洲與西歐。以單一市場而言，瑞士、香港、美國及盧森堡居民仍名列前茅。

報告特別指出，擁有可投資資產100萬至500萬美元的「日常百萬富翁」，至2024年底全球總數已達5,200萬人，自2000年來成長四倍，總財富規模逼近107兆美元，與超高資產族群相當。這一群體崛起的背後，來自房地產價格上揚及匯率波動影響，儘管區域差異存在，但整體成長趨勢已成全球現象。

值得關注的是，2024年全球新增美元百萬富翁人數約68.4萬人，美國即貢獻超過37.9萬人，平均每天逾千人邁入百萬俱樂部。

財富的世代分布也愈趨顯著。嬰兒潮世代擁有超過83兆美元資產，遠超其他年齡層。千禧世代則傾向投資房地產與私營企業。資產配置方面，報告指出美國重金融投資、澳洲偏房產，而新加坡則偏好保險與退休金產品。

未來20至25年內，全球將有逾83兆美元財富完成移轉，其中74兆為跨世代傳承。美國、中國大陸及巴西將成財富傳承規模前三大國家。報告顯示，儘管逾半市場的平均財富呈下滑趨勢，但特定市場如丹麥、韓國、波蘭等，以當地貨幣計算則出現雙位數成長，突顯全球財富分布的地域性變化與差異。