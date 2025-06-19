關稅、貨物稅若降國產車會被打趴？經濟部產發署這樣說

面對台美關稅談判中汽車關稅、貨物稅議題，經濟部產業發展署署長邱求慧表示，即便未來僅針對美系車進行關稅調降，整體對國內汽車產業的衝擊仍在可控範圍。他指出，美國車廠在台市占率本來就不高，預期影響有限，儘管特斯拉等高價電動車有機會因降稅受惠，但其品牌與價格定位明顯與本土電動車不同，不會直接形成市場排擠。

目前台灣汽車課徵17.5％關稅，貨物稅則依車型再課25％至30％區間，業界憂心國產車會因美系車降稅而失去競爭力，邱求慧表示，台美若比照英美安排，關稅優惠將侷限於雙邊協議對象、也就是美系車廠，並非全面開放，且美國進口車市占率不高。政府會兼顧產業發展與貿易公平，適度因應變局。

邱求慧指出，目前台灣車市仍以燃油車為主，政府也希望藉由這次協助產業因應關稅變動，進而推動車輛產業轉型，未來將積極投入資源，協助業者向電動車轉型，不論是整車製造或零組件供應鏈，都將納入轉型輔導範疇，強化國內產業競爭力，迎接全球電動化趨勢。

在政策工具方面，邱求慧表示，政府採取「先談關稅、再調整貨物稅」策略，藉由貨物稅作為國內可控的調節工具，待關稅談判塵埃落定後，再視產業受影響程度進行相應調整，以確保整體政策具有彈性空間。貨物稅牽涉國內所有車輛，並非針對特定國別產品，故未列入雙邊談判範疇。

邱求慧說，目前飲料與家電的貨物稅條例修法已獲朝野共識，可望優先處理；至於車輛稅制，則須視關稅協商結果，再檢討修正方向。政府將持續觀察台美談判進展，適時提出合宜的國內因應方案，平衡產業競爭力與外部壓力。