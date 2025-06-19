談台海安全重要性 蕭美琴：台灣科技為全球設備提供動力

蕭美琴副總統日前接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪，有關台灣安全對全球戰略的重要性，她指出，全球近五成的海上貿易，包括貨櫃運輸都會經過台灣海峽周邊海域。台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，台灣的科技為全球眾多設備提供動力。

被問及若俄羅斯占領烏克蘭，是否擔心中國大陸將起而效尤來對付台灣？蕭美琴說，現正處於高度不對稱的局勢中，極權政府採取極具侵略性的姿態，威脅人們的生存，因此要強化安全。從烏克蘭經驗中了解，必須研發更多新興科技，如無人載具、智慧系統及人工智慧的應用。也要善用台灣私部門的能力，來支持整體社會韌性的提升。

蕭美琴表示，韌性不只是軍事和安全方面，而是整個社會層面的韌性。台灣社會在因應地震、颱風與天然災害方面擁有豐富的經驗，但也越來越需要因應諸如海底電纜被切斷等狀況，這類狀況目前在歐洲已成為一項安全挑戰。亦要強化電信、物資儲備和能源的韌性，全球地緣政治局勢讓大家知道仍有很多工作要做。

蕭美琴強調，台灣安全對全球安全極為重要，任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區的穩定，且不僅在安全方面，還包含經濟層面。統計資料顯示，全球近五成的海上貿易，包括貨櫃運輸都會經過台灣海峽周邊海域。台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，台灣的科技為全球眾多設備提供動力，從手機到汽車，再到衛星和國防設備。

她說，因此台灣的韌性對全球科技的持續發展至關重要，也有助確保人道價值，或是對人類生命、和平、穩定、民主和自由的基本尊重。台灣處於捍衛自由的前線，雖然與世界上許多其他國家相比，是一個小國，但沒有一個國家因為太小而不值得享有自由。她認為這對全世界來說同等重要。

被問及倘若發生衝突，台灣能不依靠美國進行自我防衛嗎？蕭美琴回應，政府現在所做的一切，都是為了避免衝突發生。必須強化對國防的投資，持續落實軍隊現代化，以獲得最先進的系統及最好的訓練。當然，這需要與美國合作以達成該目標，但最強大的嚇阻力量，仍取決於台灣保衛自己的決心，以及對自我防衛的投入。

蕭美琴表示，我方持續依據《台灣關係法》與美國合作，這是富有成效的夥伴關係。美國不僅提供我方自我防衛所需的裝備，亦透過總統撥款權、國會通過的相關法律、對外軍事融資，以及國防授權法案等，持續提供各項協助的基礎，這對建構台灣自我防衛的能力至關重要。

她指出，台灣是美國非常重要的夥伴，對全球科技供應鏈做出重大貢獻，亦是可信賴且可靠的供應鏈來源，台灣不僅建立科技產業，更打造值得信賴且可靠的技術。台灣對美國的經濟發展及再工業化來說，是極為重要的合作夥伴，彼此將持續在這些共同利益上深化合作，並一同維護印太地區的和平及穩定。

蕭美琴提到，在經濟方面，也希望能與歐洲深化合作關係，在科技與人工智慧領域加強連結，這些領域對當今世界至關重要，而台灣在推動該領域的發展上扮演關鍵角色。期盼歐洲能更加開放地與台灣簽署貿易協定，如同台灣與英國、加拿大、美國等其他夥伴簽署的經濟貿易夥伴協定，希望與歐洲在經貿方面也能有更多實質進展。