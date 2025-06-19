影／中華經濟研究院興建院舍大樓開工 預定三年後啟用

中華經濟研究院興建院舍大樓統包工程開工動土典禮，上午在台北市北投新興公園南側院舍興建基地舉行，新院址預定三年後啟用。總統府資政沈榮津、行政院秘書長龔明鑫、中華經濟研究院董事長曹添旺等人出席。

龔明鑫致詞表示，未來的新建築將朝綠建築與智慧建築方向規劃，空間設計也預留未來擴編的彈性。隨著中經院的影響力日增，成員可能也會持續增加，因此期盼經濟部大力支持，不吝資源投入，共同為國家發展努力。