影／中華經濟研究院興建院舍大樓開工 預定三年後啟用
中華經濟研究院興建院舍大樓統包工程開工動土典禮，上午在台北市北投新興公園南側院舍興建基地舉行，新院址預定三年後啟用。總統府資政沈榮津、行政院秘書長龔明鑫、中華經濟研究院董事長曹添旺等人出席。
龔明鑫致詞表示，未來的新建築將朝綠建築與智慧建築方向規劃，空間設計也預留未來擴編的彈性。隨著中經院的影響力日增，成員可能也會持續增加，因此期盼經濟部大力支持，不吝資源投入，共同為國家發展努力。
曹添旺表示，中經院初創時規模不大，隨著經濟議題日益重要，目前編制內約百人。新園區將提供更優質的研究與人才培育環境，進一步發揮智庫功能。未來隨研究需求擴大，規模可能成長，研究能量將持續提升，為國家社會貢獻更多。
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