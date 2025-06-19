畢業生看過來！經部啟動 AI 新秀培訓 免費且每月拿2-3萬元獎勵金
面對AI浪潮加速來襲，企業最需要的，不只是開發技術，而是能將AI真正落實於場域的應用人才。為協助百工百業導入AI、推動產業升級與智慧化轉型，經濟部產業發展署正式啟動「AI新秀計畫」，首次針對國內應屆畢業生（含僑外生）規劃為期一年的AI應用培訓課程，目標是培育具備實務操作能力、能即時投入產業的AI應用即戰力。
經濟部表示，這項計畫強調「學得會、用得上、留得住」，訓練內容採實作導向設計，分為三大階段：
一、產業專業培養4個月：建立各行業背景知識，理解實務挑戰與應用需求。
二、AI應用實作訓練4個月：以模擬場域進行實地操作學習，強化AI應用實作能力。
三、企業實習4個月：進入企業接受實務訓練，運用AI技術協助解決實際問題。
經濟部表示，完成訓練後，學員將進入企業服務至少2年，協助推動AI落地與智慧化升級。為降低學員經濟壓力，計畫由政府全額補助訓練費用，學員無需自費，並提供學習獎勵金：訓練期間每月2萬元、實習期間每月3萬元，讓青年無後顧之憂地專注於學習與實踐。
目前本計畫已與4所大學合作，包括國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立虎尾科技大學與國立成功大學，由各校依據自身專業領域與教學資源規劃訓練課程，打造具跨產業應用能力的人才。4校已陸續啟動招生作業，預計將於今年8月開班。有意參與的青年可至「經濟部產業人才發展資訊網」查詢詳細資訊及報名方式。
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