畢業生看過來！經部啟動 AI 新秀培訓 免費且每月拿2-3萬元獎勵金

近來威京集團主席沈慶京旗下以「陶朱隱園」為擔保品的中工和亞太工商聯的一筆60多億的聯貸債權，再度吸引市場目標，令人矚目的是，這回的聯貸主辦行又是近一年來授心頻踩雷的安泰銀行，安泰銀究竟有何苦衷？ 由私募基金隆力集團經營的安泰銀行，從去年起其所主辦的聯貸案就頻出狀況，先是在去年被港商新朗興業倒帳60多億，時隔一年其所承作的這筆以「陶朱隱園」為擔保品的聯貸案，又得進行債務協商...

2025-06-19 09:00