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中國進口啤酒 財長：7月9日前公告是否臨時課徵反傾銷稅

中央社／ 台北19日電
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照

財政部長莊翠雲今天表示，預計在7月9日之前公告中國製啤酒反傾銷稅案初步調查結果，將根據調查結果確定是否臨時課徵反傾銷稅。

台灣釀酒商協會申請對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，政府於今年3月起進行調查。

立法院財政委員會今天邀請財政部等部會，針對「近三年菸酒管理法對於私菸（含電子煙、加熱菸）查緝成效與菸品健康捐經費分配及運作使用情形」，進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委郭國文質詢指出，今年5月中國啤酒進口台灣的數量大幅成長，較去年同期增加59%，質疑業者是因應台灣可能課徵反傾銷稅，所以提前囤貨；隨台灣本土製造啤酒市占率持續下降，政府接下來有無可能臨時課徵反傾銷稅。

莊翠雲表示，經濟部4月底完成初步的產業損害調查，財政部要在70天內完成有無傾銷的初步認定，並送關稅稅率審議小組，預計在7月9日之前公告初步的調查結果，即是否臨時課徵反傾銷稅，關務署非常積極地在處理此案，不會再延後。

若財政部做出初步傾銷認定，接下來經濟部與財政部將分別進行損害與傾銷最後調查，若最後調查結果認定損害傾銷，預計最快將於10月下旬提交審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

關稅 財政部 反傾銷稅

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