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財長：台美避免雙重課稅洽簽愈快愈好 續跨部會推動

中央社／ 台北19日電

台美避免雙重課稅協定洽簽受矚，立委今天關切美國能否在今年底完成立法程序，財政部長莊翠雲表示，希望愈快愈好，時間雖非台灣方所能控制，但相關部會將繼續努力推動；至於以伊衝突若進一步擴大，影響國內物價，如果有需要，大宗物資降稅也可評估展延。

立法院財政委員會今天邀請財政部等部會，針對「近三年菸酒管理法對於私菸（含電子煙、加熱菸）查緝成效與菸品健康捐經費分配及運作使用情形」，進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委林德福質詢時指出，日前總統賴清德接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團時提到，期待解決台美雙重課稅的法案可以在今年順利完成立法，林德福並進一步關切台美避免雙重課稅協定（ADTA）洽簽進度。

莊翠雲回應，台美ADTA備受各界期盼，美國跨黨派也都支持此案，除賴總統接見訪團時表達洽簽意願，財政部、外交部、駐美代表處也都繼續維持推案動能，相關商會也持續促進此案。

林德福追問，今年底美國能否完成立法程序；莊翠雲指出，洽簽時程上，「我們當然希望愈快愈好」，以避免雙方跨境投資者被雙重課稅，時間雖並非台灣方所能控制，但相關部會一定繼續努力推動。

同時，林德福關心台美關稅談判進展，莊翠雲表示，目前行政院、行政院經貿談判辦公室（OTN）持續與美方密切積極溝通，會爭取國家以及產業的最大利益。

此外，林德福指出，以色列、伊朗衝突若進一步擴大，恐影響原物料、能源等價格上漲，台灣大宗物資降稅措施是否要展延。

莊翠雲回應，行政院穩定物價小組已決議關鍵原物料等稅負減徵措施延長實施至9月底，由於中東情勢緊張確實會影響能源市場等價格波動，因此穩定物價小組會持續關注相關物價變動情形，如果經評估有需要，就可再展延實施。

美國 物價 林德福

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