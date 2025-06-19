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晶華股東會／董座潘思亮：缺工是國旅品質下降的原凶

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華董事長潘思亮表示，缺工是國旅品質下降的原凶。黃淑惠攝
晶華董事長潘思亮表示，缺工是國旅品質下降的原凶。黃淑惠攝

晶華（2707）董事長潘思亮表示，缺工是國旅品質下降的原凶，只要把缺工解決，國內旅遊品質就會變好，價格才會更合理。

觀光移工開放政策的推動，對於國內觀光業長期發展會有很正面的挹注，晶華集團幾年前曾經跟觀光局建議過，初步做過評量，清潔人員的缺工有數千人，這些粗重的工作，經過國內的媒合都沒有改善，缺工是妨礙國內觀光業的發展原因之一。

潘思亮表示，開放移工投入基層工作，可以降低所有基層員工工作量，改善員工流動率過高問題，會讓旅遊的品質很難維持國際的水準，業者遇到缺工必須調高工資，又不能解決問題，會讓整個觀光產業品質無法提升。

觀光 移工 潘思亮

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