晶華股東會／董座潘思亮：缺工是國旅品質下降的原凶

晶華（2707）董事長潘思亮表示，缺工是國旅品質下降的原凶，只要把缺工解決，國內旅遊品質就會變好，價格才會更合理。

觀光業移工開放政策的推動，對於國內觀光業長期發展會有很正面的挹注，晶華集團幾年前曾經跟觀光局建議過，初步做過評量，清潔人員的缺工有數千人，這些粗重的工作，經過國內的媒合都沒有改善，缺工是妨礙國內觀光業的發展原因之一。

潘思亮表示，開放移工投入基層工作，可以降低所有基層員工工作量，改善員工流動率過高問題，會讓旅遊的品質很難維持國際的水準，業者遇到缺工必須調高工資，又不能解決問題，會讓整個觀光產業品質無法提升。