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4月實價資料…預售屋交易超冷 年減近8成
全台房市持續降溫，新屋預售量呈現斷崖式崩跌。最新實價資料顯示，四月的全國預售市場揭露件數平均一天一一一點三戶，較去年同期揭露平均一天五○七點六戶大幅萎縮近八成，其中六都一天預售揭露件數都不到卅戶，和去年上半年房市熱銷相比，房仲業者形容，「房市景氣的確就像是跳樓機（大怒神）」。
中央銀行今天舉行理監事會，是否微調房市管制措施引發市場關注。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自從去年央行接連祭出調控措施後，預售市場已轉為「個案表現」的格局，能吸引買氣的產品多具備幾項共通條件：近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規畫，及整體性價比（ＣＰ值）佳。
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