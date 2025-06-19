聽新聞
0:00 / 0:00

4月實價資料…預售屋交易超冷 年減近8成

聯合報／ 記者林莉／台北報導
全台新屋預售量斷崖式崩跌。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
全台新屋預售量斷崖式崩跌。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

全台房市持續降溫，新屋預售量呈現斷崖式崩跌。最新實價資料顯示，四月的全國預售市場揭露件數平均一天一一一點三戶，較去年同期揭露平均一天五○七點六戶大幅萎縮近八成，其中六都一天預售揭露件數都不到卅戶，和去年上半年房市熱銷相比，房仲業者形容，「房市景氣的確就像是跳樓機（大怒神）」。

中央銀行今天舉行理監事會，是否微調房市管制措施引發市場關注。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自從去年央行接連祭出調控措施後，預售市場已轉為「個案表現」的格局，能吸引買氣的產品多具備幾項共通條件：近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規畫，及整體性價比（ＣＰ值）佳。

預售 景氣 房市 房仲業者 央行 信義房屋

延伸閱讀

房市景氣冷 4月六都一天賣不到30戶

防堵爛尾樓 內政部：3個月內研議預售屋履約擔保機制

公司治理成績卓越 信義房屋、台積電、台灣大等7企業連11年居前5%

建商落跑全新預售住宅大樓成爛尾樓 嘉市府勞資及消費糾紛調解不成

相關新聞

經部：232關稅產品輸美比重達8成 涵蓋半導體伺服器

美國對等關稅90天寬限期將至，經濟部表示，相較於對等關稅產品輸美出口比重約2成，美國232調查涵蓋台灣輸美產品比重近8成...

4月實價資料…預售屋交易超冷 年減近8成

全台房市持續降溫，新屋預售量呈現斷崖式崩跌。最新實價資料顯示，四月的全國預售市場揭露件數平均一天一一一點三戶，較去年同期揭露平均一天五○七點六戶大幅萎縮近八成，其中六都一天預售揭露件數都不到卅戶，和去年上半年房市熱銷相比，房仲業者形容，「房市景氣的確就像是跳樓機（大怒神）」。

日資釋股 吳東進握新光三越主導權

百貨龍頭新光三越董監事下周改選，傳出新光三越日方大股東三越伊勢丹出售半數、百分之廿一點五股權，由泛新光派的新昕資本以每股...

劍指台新新光金改選？吳家親友：想太多

新光三越百貨日本大股東三越伊勢丹出售半數股權，市場推測這次交易也劍指後年的台新新光金控改選，但吳家親友直呼「想太多」，並...

立院初審 五類商品免貨物稅

立法院財政委員會昨初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，包括罐裝無糖飲料，以及彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等四類...

彭博調查：台今年GDP成長率逐季下滑 央行年底降息半碼

最新調查顯示，2025年台灣經濟成長率可能逐季下滑，第2季成長率預估將突破4%，第4季則會降至1%左右，央行第4季可能降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。