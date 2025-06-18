立院初審 五類商品免貨物稅

立法院財政委員會昨初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，包括罐裝無糖飲料，以及彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等四類家電，在朝野共識下，未來將免徵貨物稅，合計減稅利益約十六億元。

修法草案待立法院三讀後，因應稽徵作業所需，上路日期待行政院訂定。財委會也通過附帶決議，無添加糖飲料品免貨物稅後，請財政部提供相關資料，並請產業主管機關會同消保團體追蹤廠商有無將減稅利益回饋消費者。

至於近期外界關注汽機車貨物稅改革，因涉及台美對等關稅貿易談判，財政部主張暫不處理，因此財委會僅將電動車減免、汰舊換新相關減稅提案保留，送交朝野協商。