劍指台新新光金改選？吳家親友：想太多

新光三越百貨日本大股東三越伊勢丹出售半數股權，市場推測這次交易也劍指後年的台新新光金控改選，但吳家親友直呼「想太多」，並攤開新光三越的持股比率指出，新光金最新年報顯示第一大股東新光三越的持股為百分之三點三三，但「新新併」後持股部位被稀釋，會降至百分之一點七五左右，與其看新光三越的持股，到時候會否再有委託書徵求戰，才是重點所在。

此外，知情人士指出，新光金控創辦人吳東進雖然在七月廿四日台新、新光兩金控合併前出清持股，但並非要淡出新光金，而是基於節稅考量，尤其在於財產交易所得稅的問題。

觀察公司經營權之爭多年的專業人士也說，新光金變天，吳東進和吳東亮的股權在伯仲之間，甚至吳東進陣營還高於吳東亮陣營，但最後委託書徵求結果一翻兩瞪眼，就是變天了；因此，台新新光金控後年的改選結果如何，關鍵仍會在委託書之戰的攻防。

此外，更核心的問題在於，這次的承接新光三越日方股權的主事者是吳東昇，並非由吳東進主導，因此要把這樁交易案導引成吳東進為了後年改選的布局也太牽強。不過，吳東進尚未思考淡出合併之後的台新新光金則是事實，最主要是基於上述的「節稅考量」。

知情人士說，吳東進及其子女趕在合併之前賣出持股，主要是因為課徵財產交易所得稅會有「價差」的問題，因為換股合併之後的價差，視同財產交易所得，會被併入綜合所得課稅，且以其身家，絕對是適用百分之四十的最高稅率級距，但直接在市場上賣出則證券交易所得免稅，因此當然先賣出，且日後吳東進很有可能再以新光醫院等法人名義回補持股。