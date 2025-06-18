日資釋股 吳東進握新光三越主導權

百貨龍頭新光三越董監事下周改選，傳出新光三越日方大股東三越伊勢丹出售半數、百分之廿一點五股權，由泛新光派的新昕資本以每股四十元、總金額一○六億元接手。這次交易讓吳家掌握的新光三越持股比重拉升至近八成，現任董事長吳東昇、總經理吳昕陽可望續任。外界推測，新光三越ＩＰＯ的進程可望加速，進一步強化吳家在新光體系的整體控制力與資產價值。

新光三越有十三席董事、三席監察人，泛新光集團持股百分之五十七、伊勢丹持有百分之四十三。至於新昕資本由新光合纖、新光紡織各握有百分之四十三、廿五股權，吳家大哥吳東進與堂哥吳東興家族則持股百分之卅二；新纖董事長為老四吳東昇、新紡則由老二吳東賢掌控，獨缺老三、台新金控董事長吳東亮；這也意味著未來新光三越董事長一職，吳東亮恐無法插手。

為完成這次股權交易，據了解，除了新昕資本出資約五十億元，也向兆豐銀行借款約五十五億元。兆豐銀表示，不清楚此事，並強調不能評論個別授信案。

據悉，三越伊勢丹五月十三日已在日本證交所公告賣出台灣新光三越股權百分之廿一點五，而新昕資本就是為了承接股權設置的投資公司，並以新纖和新紡為兩大主幹，在三個月前公告成立，顯見對承接日方股權有備而來。知情人士說，日方向新光家族提議出售股權始於去年十一月，之後由吳東昇作為與日方的窗口，而且吳東昇是新光家族與日方關係最好的成員。

至於三越伊勢丹之所以想出脫持股，消息人士說，主要是和財務報表的編列有關。日本證交所規定，若持股超過百分之廿就要編列合併報表，業界人士指出，這也是為何伊藤忠要賣一半以上的台北一○一持股的主要原因，把持股部位降至百分之廿以下是主要考量。

三越伊勢丹的出發點和伊藤忠一樣，出售一半股權既可獲利了結，又可免於編列財報、應付日本證交所檢查這類繁瑣問題，且兩家日資公司也仍保有董事席次。外傳是吳東亮、吳東進都各自奔走拉攏支持，使日方左右為難，吳家友人及其他金融圈人士都直搖頭，表示「不想見面不見就好了，不可能為這種理由賣掉持股，而是另有考量」。

事實上，新光三越在二○○一年完成公開發行，但二○○九年因內部共識不足而撤回上市申請。多年來營收穩定成長、市占率居高，新光三越始終被視為台灣最具上市條件的零售業者之一，如今主導權明確集中於吳東進一方，市場預期，推動ＩＰＯ的阻力已大幅降低。

對於三越伊勢丹是否賣股、改選結果是否已定，新光三越執行副總吳昕昌昨低調表示「不予回應」。但據了解，除了吳東昇、吳昕陽續任董總外，近幾年相當活躍的吳昕昌則可望進入董事會。