大師論壇明天登場 亞洲大學校長蔡進發：年輕人須具跨域知識

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
亞洲大學校長蔡進發。聯合報系資料照
亞洲大學校長蔡進發。聯合報系資料照

川普2.0對全球及台灣帶來巨大影響，亞洲大學校長蔡進發表示，這些變化攸關下一代學生未來就業環境與產業選擇的重要脈動，特別是當前人工智慧快速崛起、全球供應鏈重組，以及地緣政治風險上升的時代，年輕世代勢必需要具備跨領域的知識基礎與宏觀判斷能力。

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行將於明（20）日共同主辦「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講，並與國內專家座談。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

此次皮薩里德斯來台，也將與亞洲大學師生座談。蔡進發將帶領學校逾30位師生參與，包括來自印尼、印度、泰國、菲律賓、蒙古等多個國家的國際學生。

蔡進發指出，亞洲大學自2010年創設「諾貝爾大師論壇」至今，已經邁入第14年。學校非常榮幸地邀請了18位諾貝爾獎得主蒞校，與師生面對面交流，涵蓋經濟學、醫學、化學等多個領域。

今年將再次迎接2010年諾貝爾經濟學獎得主-皮薩里德斯教授。這也是他繼2011年首次到訪亞大後，睽違14年再次重逢，非常期待。

蔡進發強調，亞大的國際化特色不只體現在課程設計或外語能力提升，更重要的是培養學生具備全球視野，能夠理解世界發展的脈動，並具備跨文化溝通與思辨能力。創辦「諾貝爾大師論壇」，希望學生能從世界級學者的生命故事與研究歷程中，看到追求知識的熱情、長期耕耘的毅力，以及在面對困境時不輕言放棄的勇氣。

川普總統所推動的一系列經濟政策，例如企業減稅、放寬金融與環保監管、鼓勵製造業回流、以及強調「美國優先」的貿易保護主義，不僅改變了美國的經濟結構，也對全球貿易秩序、產業鏈移動與國際投資趨勢產生廣泛而長遠的影響。

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