勞部改革彈性育嬰假 研議兼顧企業臨時排班、避免雇主拒絕員工請休

彈性育嬰假去年6月試辦，但成效不彰。勞動部長洪申翰昨（18）日表示，將往三方向研議，包括縮短育嬰假單位時間、兼顧中小企業臨時人力排班、避免雇主拒絕員工請休等，盼在不修法前提下，於今年夏季公布新試辦計畫。

勞工團體倡議，勞工請育嬰留停天數應下降到以「日」為單位，對於彈性育嬰留停2.0是否會以此為方向？洪申翰雖未正面回應，但他表示，育嬰留停相關改革確實是朝「更短天數」研議，增加勞工彈性。

立法院社福衛環委員會昨日邀請勞動部專題報告「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」，許多立委關注彈性育嬰假、育嬰留停津貼等議題。

勞動部為改革育嬰留職停薪制度，去年試辦「彈性育嬰留停計畫」，雖有89家公私企業參與試辦，但有七成六的單位申請件數掛零，成效不彰。

洪申翰說，最新計畫朝向三大方向研議，包含單位時間縮短、兼顧中小企業臨時人力排班、避免雇主拒絕員工請休等，正向行政院爭取配套資源。

洪申翰解釋，有了相關配套，能提高彈性育嬰假改版的可行性。

在政策方面，要處理的關卡正在逐一盤點、解套，他也希望能儘快上路，盼今年夏天公布新版試辦計畫。目前擬不修法，先以行政措施來執行。

目前育嬰留停實施辦法規定，育嬰留職停薪期間每次以不少於六個月為原則，但受雇者有少於六個月需求，可以不低於30天期間，向雇主提出申請，並以兩次為限。勞團認為，勞工請育嬰留停天數應下降到以「日」為單位；但資方認為，若育嬰留停天期切割太細，又不利公司調度。勞資雙方各有主張。

除此之外，現行就業保險提供平均月投保薪資六成津貼，家中每扶養一名子女，雙親可分別或同時各請領最長六個月津貼，勞動部先前已表示將修法，讓請領滿六個月育嬰留停津貼的雙親，各自可再多領一個月津貼，相當於讓育嬰留停津貼加碼到七個月，希望協助新手爸媽減輕育嬰留停期間經濟負擔，估2.1萬名家長受惠。

洪申翰表示，因涉及《就業保險法》修法，預計今年下半年、年底前，勞動部會向行政院提出修法版本。