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百協改選 遠東SOGO董座黃晴雯接任理事長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯當選百協新任理事長，副理事長由漢神購物中心總經理南野雄介及台北101總經理朱麗文擔任。百協/提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯當選百協新任理事長，副理事長由漢神購物中心總經理南野雄介及台北101總經理朱麗文擔任。百協/提供

中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協）今（6/18）日舉行2025年第一次會員大會，同時完成理監事改選。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯當選新任理事長，副理事長兩名為漢神購物中心總經理南野雄介及台北101總經理朱麗文。新進加入百協的新光三越與微風也首度進入理監事會。

黃晴雯表示，面對國際局勢日益複雜，包括以伊情勢升高、烏俄戰爭進入第三年、川普關稅政策所帶來的不確定性，加上全球通貨膨脹、失業率波動等外部變數，百貨零售業正面臨許多挑戰。

2024年台灣零售業規模達到新台幣4兆8,530億元，然而實體店零售業年增只有2.6%，百貨業年增幅更僅有1.2%，較2022年及2023年的成長明顯趨緩，百貨零售業的疫後紅利已是強弩之末。未來，如何加強人力資源、擴大虛實整合的能力、應用數位與AI科技提升營業與管理效率，同時迎接台灣零售業碳盤查的時代來臨，將是百貨業前瞻規劃的重中之重。

黃晴雯強調，百協作為台灣百貨零售業的重要平台，將串連會員企業資源，以凝聚、創新、共享為三大目標，擴大整體百貨零售市場的規模、並以永續理念打造更具韌性與未來性的零售生態圈。具體的作法是加強與產官學的溝通合作，協助政府掌握零售產業脈動，推動更符合產業未來發展的政策環境。如今年開始，環境部對產業的碳盤查擴及零售業，百協將扮演積極角色，協助會員過渡到未來碳費時代。

另外，為解決人口老化與疫後人力資緊縮的問題，百協也將推動與學界合作、建立零售學程，培育質量兼具的產業人才庫。

在國際交流方面，成立於1989年的中華民國百貨零售企業協會，是亞太零售商聯盟的一員、台灣席次的代表。百協每年均安排企業會員海外參訪拜會、觀摩最新零售發展趨勢、提高台灣的能見度。黃晴雯表示，未來也將與台灣的品牌與產業通路合作、邀請國際零售業者來訪、促進交流與商機。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯當選百協新任理事長。百協/提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯當選百協新任理事長。百協/提供


黃晴雯 零售業

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