經部：232關稅產品輸美比重達8成 涵蓋半導體伺服器

美國對等關稅90天寬限期將至，經濟部表示，相較於對等關稅產品輸美出口比重約2成，美國232調查涵蓋台灣輸美產品比重近8成，包含半導體和伺服器等ICT產品，對台廠影響較大。不過，觀察美英貿易協定，「232關稅並非鐵板一塊」，政府密切關注美國後續動作。

經濟部產業發展署長邱求慧今天出席論壇活動演講時表示，美國3大關稅措施包含芬太尼關稅、232關稅與對等關稅，其中232關稅與對等關稅並不重複課稅。不過，對等關稅90天寬限期將至，許多國家和美國還在談判階段，須密切關注美國後續動作。

美國依據「232條款」，對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查。邱求慧表示，台灣最需要關注的是美國對半導體相關產品進行232調查結果，因目前台灣對美國的出口中，約有近8成的貿易額屬於232關稅的課徵範圍，對等關稅的影響範圍僅占約2成。

根據台灣出口美國經貿數字，2024年台灣對美國出口達1114億美元，占總體出口23%，其中電子資訊產業出口占比達71%，其他傳統產業占約29%；觀察對等關稅產品輸美出口比重為20%，232條款產品則占78%。

邱求慧表示，在美國232調查期間，半導體及顯示卡、伺服器等20項ICT產品關稅豁免，PCB、網通零件等產品則徵收10%關稅，台灣產業有韌性，只要輸美關稅稅率和其他國家相近，仍具競爭力，不過傳統產業受到的衝擊較大，因此政府也提出產業支持方案，協助業者因應關稅衝擊。

英國在5月8日與美國達成協議，美國對英國進口產品課徵10%關稅，英國對美國進口產品平均關稅降至1.8%。邱求慧表示，觀察美英貿易協定，「232關稅並非鐵板一塊」，美英貿易談判並非只限對等關稅，還涵蓋232關稅，其中包括英國每年進口至美國10萬輛汽車適用關稅10%，超過配額則課徵25%關稅。

台美5月1日完成首輪實體磋商，邱求慧表示，台美談判進展順利，政府會盡力爭取產業和國人最大利益，相關談判細節依照行政院經貿談判辦公室（OTN）公布為主。

至於外界關心的汽車關稅調降議題，邱求慧指出，觀察美英談判結果，美英貿易協定為非典型自由貿易協定（FTA），並未經過美國國會批准，也不會回溯國際貿易組織（WTO）最惠國待遇原則，因此若只降低美國進口車關稅，日韓等進口車關稅維持不變，對台廠衝擊就不會那麼大。

相關官員補充說明，雙邊協議有很多型態，FTA須符合特定條件，但英美貿易協定為非典型FTA，由雙方高層達成協議，也具約束性質，因此即便不是FTA，也不會回溯WTO最惠國待遇，加上各國現階段聚焦與美國談判關稅，並無精力處理與其他國家的關稅議題。