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彭博調查：台今年GDP成長率逐季下滑 央行年底降息半碼

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
根據彭博新聞對經濟學家的調查，台灣今年經濟成長率將逐季下滑，央行第4季可能降息半碼。路透
根據彭博新聞對經濟學家的調查，台灣今年經濟成長率將逐季下滑，央行第4季可能降息半碼。路透

最新調查顯示，2025年台灣經濟成長率可能逐季下滑，第2季成長率預估將突破4%，第4季則會降至1%左右，央行第4季可能降息。另外，經濟學家認為，台灣經濟未來一年陷入衰退的機率不到兩成。

台灣第1季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5.48%，是一年來最高成長率。展望未來，根據彭博新聞6月12日至6月17日對34名經濟學家的調查，台灣第2季GDP將成長4.24%，預估值高於上次調查的2.9%，但第3季成長率預估從3.05%調降至2.05%，第4季從3%下修至1.1%，2025年全年成長率預估維持在3%。

放眼2026年，台灣GDP預估將成長2.4%，不如上次調查的成長2.6%，2027年預估值也從2.6%微幅下修至2.55%。另外，根據七名經濟學家分析，台灣經濟未來12個月陷入衰退的機率為15%。

物價方面，根據調查，2025年台灣消費者物價指數（CPI）和去年相比將上漲1.8%，漲幅小於上次調查的1.9%，2026年CPI漲幅預估值維持在1.7%。另外，央行重貼現率在今年第2季和第3季結束時預料都會落在2%，但第4季將降至1.875%，意味央行第4季可能降息半碼。

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家吳卓殷說：「在提前出貨需求強勁帶動下，台灣第1季經濟表現出乎意料。人工智慧（AI）熱潮將繼續驅動出口成長，但新台幣大幅升值與地緣政治環境充滿不確定性，可能抑制經濟進一步成長的展望和央行立即降息空間。」

成長率 CPI

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