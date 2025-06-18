亞洲家族企業傳承意願高 宜及早規劃保障財富與和諧

滙豐18日發布《亞洲家族企業：傳承規劃促進和諧》報告，深入剖析亞洲企業家對於企業與財富傳承的準備情況。報告指出，儘管多數企業家期望家族成員能接班，但實際進行傳承規劃者卻仍屬少數，顯示意願與行動之間存在明顯落差。

調查顯示，全球有78%的企業家希望由家族成員接棒，但超過一半（52%）尚未擬定任何相關規劃。在亞洲地區，尤以台灣、中國大陸與香港的企業家最顯不足，約三分之二的受訪者尚未針對退休或交棒後的企業延續訂下具體計畫。

報告也揭示，不同市場對於企業傳承或退出的選擇存在差異。例如，印度有79%的企業家偏好由家族成員接班，台灣此比例為61%，而香港則僅有44%。另一方面，台灣（27%）、中國大陸（25%）與香港（29%）的企業家對「出售企業」作為退出方式的接受度亦高於其他市場，顯示現代家族企業對傳統繼承模式已不再抱持唯一選項。

儘管接班壓力沉重，但亞洲多數多代家族企業表示獲得長輩的支持，尤其新加坡（83%）與台灣（70%）更具正向回饋。這凸顯出若能透過有效溝通與提早布局，傳承歷程將更為順利。

滙豐指出，亞洲家族企業對各國經濟影響深遠，例如家族企業在印度GDP中占比達79%，在中國大陸亦為民營企業主力，因此其永續經營關乎整體經濟穩定。滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居表示，創辦人與家族內部動態對企業未來有深遠影響，不可忽視。

滙豐（台灣）商業銀行私人銀行部代理主管倪士博進一步建議，亞洲家族應採用靈活策略來保全資產與企業生命週期。他指出：「企業家不應僅在傳承與退出間做單一選擇，有時結合家族接班與正式財富架構規劃，反而能創造雙贏局面。」

整體而言，報告強調家族企業若能及早啟動對話與規劃，不僅可釐清代際期望，也有助專業團隊擬定適切策略，實現財富穩定傳承與家族和諧並存。