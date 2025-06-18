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柔佛-新加坡經濟特區鎖定高科技產業 最長15年5%企業稅優惠

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
迎戰關稅龍捲風 柔新投資新旋風」研討會，馬來西亞投資發展局 (MIDA) 處長韓娜（右五）表示，JS-SEZ，針對高科技產業提供最長15年5%企業稅優惠。記者仝澤蓉／攝影
迎戰關稅龍捲風 柔新投資新旋風」研討會，馬來西亞投資發展局 (MIDA) 處長韓娜（右五）表示，JS-SEZ，針對高科技產業提供最長15年5%企業稅優惠。記者仝澤蓉／攝影

由新加坡與馬來西亞攜手打造的「柔佛-新加坡經濟特區」（JS-SEZ）在全球貿易環境因美國關稅政策變動而面臨更多不確定性之下，憑藉地理優勢、關稅減免、租稅優惠及產業聚落等多重利基，迅速成為國際投資的焦點之一。

為協助企業掌握此投資熱潮，KPMG台灣所18日舉辦「迎戰關稅龍捲風 柔新投資新旋風」研討會，針對企業赴新馬兩國投資面臨的關稅影響、投資獎勵政策、租稅優惠及企業併購等議題進行深入解析，吸引逾40家涵蓋製造、電子及旅宿等多元產業的企業參與。

KPMG台灣所執行長施威銘及台中所所長陳政學開場致詞時分別表示，2025年全球貿易格局在美國持續推動關稅政策與地緣政治風險升高的背景下，已為許多產業帶來重大影響。然而，馬來西亞與新加坡攜手打造的「柔新經濟特區」以其獨特的地緣優勢與多元產業布局，涵蓋製造業、高科技、物流及數位經濟，並結合稅務優惠及行政簡化，打造出極具競爭力的投資環境。兩國於2024年簽署多項合作協議，涵蓋單一通關、人才交流及基礎建設整合，進一步提升經濟特區的運營效率與發展前景。

面對全球供應鏈調整與風險挑戰，柔新經濟特區為台商帶來韌性轉型與國際擴張的契機，KPMG期盼以豐富的跨境服務經驗，協助企業抓住區域投資機遇，從容應對市場變局。

馬來西亞投資發展局 (MIDA) 處長韓娜 (Azhana Mohamed Saleh)分享，馬來西亞正處於經濟轉型的重要時刻，致力於推動永續成長與創新發展，並高度重視與國際夥伴的合作。近年台商對馬來西亞的投資顯著成長，特別是在半導體領域，包括日月光於檳城的擴產計畫。MIDA與台灣經濟部密切合作，協助企業順利落地。

她指出，2025年啟動的「柔佛－新加坡特別經濟區（JS-SEZ）」，針對高科技產業提供最長15年5%企業稅優惠，預計五年內創造2萬個技術性職缺，極具吸引力。

韓娜強調，馬來西亞具備戰略位置、優質基礎建設與友善投資政策，是台商分散供應鏈、布局東協市場的關鍵夥伴。MIDA台北辦事處將持續協助台灣企業深入掌握並把握馬來西亞的投資機會。


馬來西亞 關稅

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