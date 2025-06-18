政院要推AI新十大建設 數發部擬爭取四年160億預算
行政院長卓榮泰喊出要推動AI新十大建設，根據國發會規劃將囊括3大主軸。數發部長黃彥男18日表示，數發部不僅扮演重要角色，並會主責兆元軟體平台產業與智慧政府與資料治理部分，未來四年希望針對新增的工作項目，再多爭取新台幣160億元經費。
國民黨立委葛如鈞關注AI新十大建設中，數發部會負責哪些業務，並提到AI基本法目前根本尚未看到影子，院版究竟何時會出爐？
黃彥男表示，數發部主要負責2項任務，另外還有協辦6項任務。未來因應新增任務，預計再爭取新台幣160億元經費，經費將會是分散在未來四年，就會像是先前的前瞻計畫那樣。
黃彥男受訪時也補充，2項任務分別為兆元軟體平台產業與智慧政府與資料治理，兆元軟體平台產業希望透過以大帶小發展軟體平台，智慧政府與資料治理也會推動政府智慧客服與AI應用服務，建構AI語言資料庫，也強化跨域資料匯流等等。相關名稱跟金額有可能還會調整，並爭取新的經費。
葛如鈞也強調，AI新十大建設若要真正落實，人工智慧基本法作為上位法規必須盡快通過，行政院更應盡速提出人工智慧基本法院版，國發會應立即派員全程參與相關審查，數發部也應加速提出部版內容，避免又重回只喊口號的老路。
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