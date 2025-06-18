FOMC恐再燃川普怒火 美元指數開啟下跌？

FXTM富拓特約分析師陳文操表示，中東局勢緊張激發避險情緒，但美元自三年多低點的起底跡象並不穩固。走勢來看，雖然美元指數一度打破年內跌勢上軌，但最新一輪跌勢，再度打出調整新低，這也讓市場有繼續走出下跌推動延伸浪的可能。不過，震盪指標眼下有背離潛質：MACD 指標緊貼零軸下方緩步走平；相對強弱指標（RSI）緩慢滑向超賣線，兩者距離上一波段低位尚有空間。

美聯邦準備理事會（FED）的例會預料會是此次超級央行周的主要焦點，如果關鍵利率繼續像官員們近來呈現的一貫立場維持不變，可能激起川普更大的「怒火」。

根據芝商所的 FedWatch 工具，金融市場對美聯準會在6月19日淩晨結束的會議上降息25基點的概率定價僅有3%。在近日「噤聲期」之前，聯準會多位官員的立場顯示，因為依然擔心關稅政策會令通膨風險重燃，他們不願將利率從目前水準下調。

陳文操表示，關稅分別對聯準會的低通膨、高就業的雙重政策目標構成威脅；稅收不僅會推高價格，還可能損害經濟，導致就業不振。如果通膨證明是更大的威脅，聯準會就會在更長時間內維持高利率；又或者，就業市場崩潰，聯準會才會被迫考慮降息選項。業內經濟學家則普遍認同，近期美國就業市場保持穩定，通膨保持溫和，這讓聯準會有更多理由等待時機。

反過來，川普百般施壓的降息喊話，也是有明確動機。例如，美國廣大購房者希望貸款利率能夠更低。雖然聯準會不直接設定抵押貸款利率，但聯邦基金利率的變化引導美國公債殖利率的走向，這將決定銀行抵押貸款利息的高低。包括川普在內，持聯準會應該立即降息觀點的人希望藉此限制經濟陷入衰退的風險。

相反美聯準會主席鮑爾為首的其他人則認為，耐心才是謹慎做法。因為降息過多可能會加劇通膨，在降息之前，聯準會希望看到更多就業和通膨資料。去年，伴隨著通膨降溫，聯準會開始降息，但在川普當選後，因為經濟前景受到衝擊且面臨更大變數，基準利率自12月以來一直保持利率不變。

陳文操表示，在最新的通膨和就業資料發布後，美國銀行分析師警告稱，聯準會距雙重政策目標可能都遠離了一步。上周出爐的美國5月核心 CPI年率增幅從4月的2.3%升至2.4%，回到去年9月時的水準。與此同時，川普對進口商品10%的基礎關稅，對加拿大、墨西哥及汽車商品徵收25%的關稅。另一方面，美國企業的裁員人數較去年同期繼續增加，失業率從2023年的3.4%上升到4.2%。今年前五 月，企業累計裁員69.6萬人，相比去年同期大增 80%。

除了本周美聯準會將大概率維持聯邦基金利率在4.25%-4.50%的區間水準外，與政策利率結算掛鉤的期貨交易情況暗示，市場預計美聯準會將在9月降息 25基點，隨後10月可能會再次降息。

陳文操表示，然而川普目前對美聯準會的「要求」是，將利率即刻下調1個百分點。不過該舉措的兌現條件是，美聯準會「相信」通膨將降至2%的目標水準並不發生反彈。無論政府財政舉措如何，金融條件都將因此大幅寬鬆。

但在上周以色列與伊朗發生衝突，造成油價單日出現近兩位數上漲後，川普的呼聲所蘊含的政策風險瞬間暴露。能源價格連降四個月的局面多半將因此中斷。儘管與1970年代石油危機相比，石油價格在美國整體通膨的影響權重降低，但大宗商品價格劇震，以及各地頻發的地緣衝突也將令美聯準會的決策更加謹慎。回想2022俄烏衝突爆發後，供應鏈斷裂激發漲價風潮，最終促使美聯準會慌忙啟動激進的升息週期。