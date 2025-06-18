福衛九號首顆衛星2028升空 有望支援沿海偷渡監測

攸關台灣全天候對地取像觀測能力，國家太空中心今天表示，2顆合成孔徑雷達（SAR）衛星福衛九號，分別將在2028年、2030年升空，有望支援國土、海面監測需求，且未來若台灣SAR衛星數量夠多，就有可能得以辨識從沿海偷渡進入台灣的中國橡皮艇。

根據國家太空中心資料，合成孔徑雷達衛星具全天候、日夜取像能力，適合多雲霧氣候的台灣，應用領域為環境監測、災害監視、海事安全、農業與森林、情資收集等。

立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，針對「競逐太空：國科會太空科技發展佈局與未來藍圖」，進行專題報告，國科會副主委林法正、國家太空中心（TASA）主任吳宗信等人列席備詢。

民進黨立委林宜瑾質詢時指出，中國前一陣子破壞台灣海底電纜，意圖干預台灣的通訊自主，加上俄烏戰爭殷鑑，凸顯出低軌通訊衛星網絡的重要性，她並關心台灣目前相關戰略為何。

林法正表示，目前國家太空中心規劃打造首批6顆低軌通訊衛星，第1顆衛星的酬載是外購，第2顆酬載會自主研發，後4顆則將藉由衛星製造產業化平台，帶動國內業者發展衛星系統製造與整合技術；若遇緊急狀況，也可以跟國外大型衛星星系合作、承租。

同時，民進黨立委鍾佳濱質詢時關切，台灣遙測衛星計畫中的2顆合成孔徑雷達衛星「福爾摩沙衛星九號」發展進程。

吳宗信表示，依照目前規劃，福九第1顆衛星將於2028年升空，第2顆則於2030年升空，在台灣自主的SAR衛星發射前，國內多半需透過商業購買取得相關服務。

鍾佳濱詢問，國科會以及國家太空中心有無可能以SAR技術支援國土、海面監測需求。林法正表示，一定支持；吳宗信回應，技術上是有可能的。

鍾佳濱指出，軍方或海巡單位曾表示，岸上雷達難以辨識從沿海偷渡進入台灣的中國橡皮艇，SAR技術有無可能強化判別；吳宗信回應，如果台灣SAR衛星的數量夠多，就有可能做得到。

鍾佳濱追問，是否可不使用衛星，而是採用長滯空時間的無人機。吳宗信回應，這並非太空中心業務，但就他個人了解，若可以將滯空時間達十幾個小時的無人機，結合SAR等技術，再飛到一定高度，其實就可以實現大範圍觀察，且有機會達到非常好的監控效果。

鍾佳濱進一步提到逆合成孔徑雷達（ISAR）技術；吳宗信指出，SAR適合捕捉幾乎靜止的目標，但ISAR技術則可精準地拍攝動態標的，他也允諾可向有需求的相關政府單位提供技術諮詢。

根據鍾佳濱簡報，目前海軍已公開徵求，垂直起降型無人機需搭載ISAR。