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三三會林伯豐：國是會議應以經濟議題等三大原則對談

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三三會18日舉行每月例會，理事長林伯豐在會前針對總統府國安簡報破局的議題表示，朝野仍應該要舉行國是會議，並以經濟議題、台灣利益和前途，以及如何避免台海危機等三大原則為前提來進行對談。

林伯豐表示，面臨美國關稅壓力，他呼籲朝野仍應進行國是會議，且應以三大原則為前提進行對談。首先，台灣目前最關心的仍是以經濟議題為優先；其次應該討論未來的前景，如何以台灣利益為優先考量，朝野凝聚一個認同的方向來進行；三是確保台海不會再面臨戰爭危機。

林伯豐表示，目前美中持續對抗，台灣只要不涉入太深，就不會出現太大的問題，反而要小心美國是麻煩製造者。政府要保障民眾的生命財產、創造幸福，不應該一味對抗。

此外，針對央行19日要召開理監事會，林伯豐也喊話，盼政府穩定匯市，台灣是出口導向型經濟體，新台幣每升值1％，科技產業每股盈餘下滑約1.5％，升值導致企業產生匯兌損失，特別是工具機產業、保險業和金融業。

林伯豐建議政府要穩定匯市、維持對大陸的出口市場、減少對美順差、推動產業轉型。更重要的是，在對美關稅談判，應以台灣利益為優先考量。

林伯豐也對政府準備成立主權基金表示，主權基金的設立是一個具有戰略意義的政策選擇，但一定要有完整配套措施：

一、先訂立專法，明確設定設立宗旨與目標，參考挪威政府養老基金與新加坡淡馬錫，建立有高獲利性和透明性的基金。

二、引入國際專業人才與本土培育並行，引進具有國際主權基金操作經驗的人才，也要建立本地專業團隊。

三、強化資訊揭露與審計機制，每年公布投資績效、風險報告與社會責任報告，並接受第三方審計。

四、資金來源不宜使用外匯存底，以政府預算盈餘、資產活化收益（閒置土地、公有資產開發），設立固定比例的稅收（如營業稅、碳費）導入基金。

五、應以商業投資和扶植產業並重，部分資金支持本土關鍵技術、創新產業，以及傳統產業轉型升級。

林伯豐 主權基金

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