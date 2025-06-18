15至29歲青年有福了！ 助青年安心接軌重點產業

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助青年學子在踏入職場前，更深入了解企業職務運作，於今年3月推動「114年度賈桃樂青年企業實習推動計畫」結合桃竹苗地區多所大專院校資源，辦理企業職場參訪與實習勞動法令工作坊，提供15至29歲青年接軌重點產業實習與正職職缺，打造實習前的「學習平台」引導青年瞭解重點產業樣貌及用人需求，提升青年投入重點產業就業。

隨著AI人工智慧與大矽谷產業計畫加速推動，重點產業的人才需求不斷擴大，桃竹苗分署整合轄區在地資源，連結轄區產業公協會掌握重點產業動態及人力資源發展變化，透過「114年度賈桃樂青年企業實習推動計畫」提供15至29歲青年接軌重點產業實習與正職職缺，同時也為青年打造「先認識、再實習」的培力環境，進一步提升實習媒合與未來留任意願。

桃竹苗分署日前攜手龍華科技大學及兆利科技工業股份有限公司辦理企業職場參訪活動，帶領學生深入智慧機械產業，實地了解企業運作流程、職務樣貌與用人需求。參與活動的林同學表示，暑期即將到兆利科技實習，透過此次的參訪讓他提前熟悉職場環境，並了解職務內容，也對即將展開的實習生活有了初步認識，大大降低不安與焦慮感。

桃竹苗分署未來也將持續與轄區多所大專院校及企業合作辦理職場參訪、法令課程、校園徵才說明會等，鼓勵青年主動參與相關活動，提早準備、勇敢實踐理想職涯。