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川普關稅政策掀全球貿易動盪 安永：搶進市場好時機

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬。記者曾原信／攝影
安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬。記者曾原信／攝影

儘管美國總統川普強調「對等關稅」政策，讓全球貿易局勢動盪、企業投資信心下滑，但卻也意外帶來「撿便宜」的併購機會。安永最新的《全球CEO調查》指出，雖有部分企業因地緣政治與關稅不確定性延後投資計畫，但仍有不少企業維持積極態度，調查顯示，67%的企業計畫與第三方策略合作、57%打算展開併購行動、35%則規劃撤資、分割或IPO，反映企業對市場仍抱持高度企圖心。

安永財務管理諮詢服務總經理何淑芬分析，雖然目前買賣雙方對併購價值認知仍有落差，但對有經驗且手中握有資金的企業來說，此時正是談出理想價格、搶占市場的好時機。

2024年全球併購總額達3.4兆美元，較前一年成長13.3%，其中以低於1億美元的小型交易成長最明顯。在各國央行態度轉向寬鬆與AI產業帶動下，整體市場信心逐步回溫。

台灣市場也不落人後。下半年多起大型金融業併購案讓2024年全年度交易金額達128億美元。雖然外資仍對地緣政治保持觀望，但今年第1季中型併購案頻傳，外資回流跡象浮現。同時，小型交易年增約24%，反映市場活絡，併購熱度持續升溫。

何淑芬提醒，在川普政策未明、關稅風險升高的情況下，有意併購的企業應把握三個關鍵因素，第一，經濟情勢，須謹慎評估標的價值，避免因誤判而併購失敗；第二，稅務與關稅變動，這將影響併購後的現金流與整合成本；第三，資本市場狀況，若市場波動大，雙方對價格的認知落差將影響交易進度。

對於仰賴全球供應鏈的生命科學產業而言，關稅風險尤其嚴峻。何淑芬指出，該產業恐面臨三大挑戰，一是歐洲生技藥廠出口美國產品將遭重稅，美國藥廠在歐洲的產線也有受限風險；二是若製造和供應鏈移回美國，營運成本恐大幅增加，影響企業轉型能力；三是整體公共衛生體系也將受衝擊，藥品、醫材供應不穩可能妨礙跨國監管合作，影響全球防疫與醫療應對效率。

何淑芬提醒，倘若美歐走向經濟「脫鉤」，歐洲恐將重建自主產業與監管體系，生命科學業者勢必重新調整市場策略與投資布局，短期內，企業也需積極尋找新的原物料與代工來源，因應供應中斷與成本上升的壓力。

關稅 併購

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