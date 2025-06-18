快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

數發部：台灣AI語料庫 預計2、3個月內釋出首波資料

中央社／ 台北18日電

台灣打造主權AI訓練語料庫，數發部今天表示，6月開始與各部會盤點各項語言資料，評估是否納入AI訓練語料庫，目前確定客語、原住民語將會放入，同時數發部研議語料庫行動計畫，盼政府機關與民間響應資料共享與活化應用，預計2、3個月內展開第一階段語言資料釋出，屆時包括政府法人或產業，皆可申請使用。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委徐富癸關注，數發部正推動台灣主權AI語料庫，但現在語言資料可能偏重政府文書資料，擔心出現語料偏誤，未來資料庫是否有計畫加入原住民族語言與客語資料等。

黃彥男表示，打造主權AI關鍵在於資料，主權AI語料庫也是未來AI基本法中重要資料治理面向。

數發部資料創新司司長莊明芬指出，語言資料庫將包括文化、歷史、地理等豐富語言資料，6月會找各部會盤點重要語料庫，近期內部也在研擬語料庫行動計畫，後續如果搭配數發部提出的AI語料授權條款，就可以對外釋出。客語、原住民語言的資料，也會納入語料庫。

至於時程規劃，莊明芬表示，目前正在做基本訓練規劃，也同步建置系統中，首要工作是先充實語言資料，預計2到3個月會先把第一階段的語料釋出。

數發部 原住民語 AI

延伸閱讀

AI新十大建設 預算加碼…打造矽光子、量子電腦、智慧機器人國家級實驗室

以伊衝突升溫…習近平表態：深感擔憂 應推動盡快降溫

謝瓊煖多聲道飆戲開口就感人 藍葦華崇拜到變迷弟

他不是政府…卻玩出主權級基金規模 孫正義的募資力台灣如何借鏡？

相關新聞

Threads廣告成打詐新漏洞？立委要求數發部應納管

社群媒體Threads今年4月開放廣告欄位之後，詐騙案件開始浮現，立委憂心Threads成為詐騙新溫床，要求數發部必須納...

美中談判成果有限 李鎮宇：台灣應對川普打「兩大N」牌

針對近期美中於倫敦舉行的貿易談判，台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，中美倫敦會談嚴格來說沒有結果，乍看內容豐富，實則未針對...

川普關稅政策掀全球貿易動盪 安永：搶進市場好時機

儘管美國總統川普強調「對等關稅」政策，讓全球貿易局勢動盪、企業投資信心下滑，但卻也意外帶來「撿便宜」的併購機會。安永最新...

上任一年給自己打幾分？數發部長黃彥男：70分

數發部長黃彥男上任一年，今日立委質詢時提問，「部長你給你自己打幾分？」黃彥男回應，只給自己70分，「因為預算被刪得太厲害...

育嬰留停更彈性 勞長洪申翰：朝更短天數研議

有關「照顧不離職」政策，勞動部長洪申翰18日說明，現在確實是朝向「更短的天數」在研議目前育嬰留停相關的改革，也希望能夠讓...

引進印度移工有變數？ 洪申翰：正常進度進展中

面對國內產業缺工，勞動部欲開放印度移工解人力荒。台灣、印度去年2月簽訂MOU、11月舉行首次的雙邊工作層級會議研商引進事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。