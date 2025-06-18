數發部：台灣AI語料庫 預計2、3個月內釋出首波資料

台灣打造主權AI訓練語料庫，數發部今天表示，6月開始與各部會盤點各項語言資料，評估是否納入AI訓練語料庫，目前確定客語、原住民語將會放入，同時數發部研議語料庫行動計畫，盼政府機關與民間響應資料共享與活化應用，預計2、3個月內展開第一階段語言資料釋出，屆時包括政府法人或產業，皆可申請使用。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委徐富癸關注，數發部正推動台灣主權AI語料庫，但現在語言資料可能偏重政府文書資料，擔心出現語料偏誤，未來資料庫是否有計畫加入原住民族語言與客語資料等。

黃彥男表示，打造主權AI關鍵在於資料，主權AI語料庫也是未來AI基本法中重要資料治理面向。

數發部資料創新司司長莊明芬指出，語言資料庫將包括文化、歷史、地理等豐富語言資料，6月會找各部會盤點重要語料庫，近期內部也在研擬語料庫行動計畫，後續如果搭配數發部提出的AI語料授權條款，就可以對外釋出。客語、原住民語言的資料，也會納入語料庫。

至於時程規劃，莊明芬表示，目前正在做基本訓練規劃，也同步建置系統中，首要工作是先充實語言資料，預計2到3個月會先把第一階段的語料釋出。