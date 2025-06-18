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綠能建設強化社會溝通！經部：擬建海域開發基礎資料平台

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部近期接力召開離岸風電太陽光電社會溝通會議。經濟部次長賴建信在會上表示，為強化離岸風電社會溝通的討論基礎，經濟部將評估建立海域開發基礎資料平台，並進行長期、有效、透明的環境監測作業與系統性調查盤點，作為政策調整與風場管理基礎。

經濟部18日發布新聞稿表示，經濟部於6月16日、17日召開「離岸風電」、「太陽光電」社會溝通會議，聚焦能源部門減碳旗艦計畫草案內容展開意見交流，與會者對風電、光電設施之環境影響監測、農漁活動相容性、案場審查機制、社會溝通模式與資訊揭露等方面提出寶貴意見，後續經濟部將參考與會者意見，強化減碳旗艦計畫，並透過常態性社會溝通協作機制，持續與民間溝通協作可行方案，以兼顧綠能開發與環境保護。

賴建信在會上表示，為強化離岸風電社會溝通的討論基礎，經濟部將評估建立海域開發基礎資料平台，並進行長期、有效、透明的環境監測作業與系統性調查盤點，作為政策調整與風場管理基礎。

此外，他表示，為避免對漁業活動影響，經濟部亦將參考民間提出「離岸風電與漁業聯絡溝通指南」，評估提供離岸風電產業參考執行，並對採行積極作為業者，評估適當鼓勵與引導措施，以強化綠能與環境的協調發展。針對長期離岸風電發展所需布局前瞻技術，例如：浮動式風機，經濟部將納入旗艦行動計畫，推動進行先導研究。

在太陽光電部分，賴建信表示，為消弭民眾對於太陽光電案場設置的疑慮，經濟部已結合法務部、農業部等相關部會，建構「太陽光電資訊透明專區」，加強社會監督力量；至於漁民關心的容許程序與養殖事實認定，經濟部將協調農業部門於漁電共生4.0方案強化配套處理。針對屋頂型光電部分，經濟部將與相關部會持續盤點推動，並評估多元光電類型與自用型微電網建置可行性，搭配適當獎勵措施，鼓勵地方政府、產業界與民間投入設置。有關案場所需饋線與共同升壓設備，經濟部將搭配儲能設施與其他基礎建設共同規劃。

經濟部表示，為使會議聚焦解方討論，相繼於5月19日辦理5場次對焦會議，釐清關鍵議題，再辦理4場次社會溝通會議，邀請利害關係人共同研商可能解方。6月16日、17日社會溝通會議之「離岸風電」、「太陽光電」議題，在對焦會議與過去討論基礎之上，針對離岸風電場址環境監測、漁業聯絡溝通方式、漁電共生養殖事實認定等議題，與會人員透過討論對話，提出具建設性解方。相關意見經濟部皆將參考調整離案風電與太陽光電相關旗艦計畫，並將作為後續常態性社會溝通協作機制討論的基礎。

離岸風電 經濟部 太陽光電

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